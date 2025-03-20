Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz nedir? TL uzlaşmalı vadeli döviz alım satış işlemi ne anlama geliyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz piyasasının sağlıklı çalışması, kurlarda oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlıyor. Peki, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz nedir? TL uzlaşmalı vadeli döviz alım satış işlemi ne anlama geliyor?

Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz nedir? TL uzlaşmalı vadeli döviz alım satış işlemi ne anlama geliyor?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.03.2025 - 12:03

Merkez Bankası, döviz piyasasının sağlıklı çalışması, kurlarda oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladı. Peki, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz nedir? TL uzlaşmalı vadeli döviz alım satış işlemi ne anlama geliyor?

TL UZLAŞMALI DÖVİZ SATIŞ İŞLEMİ NEDİR?

TL uzlaşmalı ilgili işlemlerde vade sonunda TL ya da döviz tutarlarının karşılıklı değişimi yapılmıyor; bunun yerine tutarlar TL olarak netleştiriliyor. Bu yapıda vade tarihinde kur kaynaklı doğacak farkın bankalara ödenmesi ya da bankalardan tahsil edilmesi şeklinde yapılıyor.

TCMB'den döviz piyasasındaki hareketlilik sonrası yeni hamle geldi. Merkez Bankası, döviz piyasasının sağlıklı çalışması, kurlarda oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladı.

Merkez'in açıklamasında "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır" denildi.

Dolar/TL dün 41,64, euro/TL 44,88'e kadar yükselerek rekor tazelemesi sonrasında Merkez Bankası döviz satışı yaparak kuru frenlemişti.


Etiketler: #döviz #Döviz satışı #merkez bankası

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