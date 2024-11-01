Türk lirası mevduat ve fonlarda stopajlar artırıldı
Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları 6 ay vadeli mevduatta ve 1 yıldan uzun vadelerde artırıldı
Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları, 6 ay vadeli mevduatta yüzde 7,5’ten yüzde 10’a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5’ten yüzde 7,5’e, 1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 2,5’ten yüzde 5’e yükseltildi.
YENİ YILDA GEÇERLİ OLACAK
Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranı artırıldı. Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarında düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenleme 31 Ocak 2025’e kadar geçerli olacak. Buna göre 6 ay vadeli mevduatta stopaj oranı yüzde 7,5’ten yüzde 10’a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5’ten yüzde 7,5’e, 1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 2,5’ten yüzde 5’e yükseltildi.
Etiketler: #Stopaj #Mevduat #Resmi Gazete
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