Resmi Gazete'de bugün: 26 Ekim 2024 tarihli kararlar yayımlandı
Resmi Gazete'de 26 Ekim 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 26 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete ayrıntıları...
Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...
YÖNETMELİKLER
–– Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bursa Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
GENELGE
–– 2018/7 Sayılı Genelge ile İlgili 2024/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
TEBLİĞ
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 24/10/2024 Tarihli ve 2024/ÖİB-K-13 Sayılı Kararı
KURUL KARARI
–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/10/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/26802] Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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