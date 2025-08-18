Türk Lirası'nda değer kaybı sürüyor: Euro rekor seviyeye dayandı!

Küresel piyasalardaki gelişmeler, Türk Lirası üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Hafta sonunda ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi yakından takip edildi. Görüşmeden kesin bir sonuç çıkmazken, ikinci toplantıda karar alınması bekleniyor. Şimdi gözler Washington’da gerçekleşecek Trump-Zelenskiy görüşmesine çevrildi. Bu toplantının sonuçları, Rusya-Ukrayna savaşının seyrini belirleyecek.

EURO/TL YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

Euro/TL’de son günlerde sert yükselişler dikkat çekiyor. Ağustos ayına 46,33 seviyesinden başlayan Euro/TL, tepki alımlarıyla 48 liraya yaklaşırken, geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 47,94 seviyesine çıkarak yeni rekor kırdı. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise 10.40 itibarıyla 47,86 seviyesinde işlem görüyor. Türk lirası, Euro karşısında son 18 günde 1 lira 61 kuruş değer kaybetti.

DOLAR/TL TARAFINDA DA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Dolar/TL’de geçtiğimiz haftanın son işlem gününde güçlü alımlar etkisiyle yeni rekorlar kaydedildi. Dolar, sert yükselişlerle 41 lira seviyesine yaklaşırken, yeni günde 10.40 itibarıyla 40,88 seviyesinde bulunuyor.