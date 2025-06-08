Türk Lirası serbest düşüşte: Dolar karşısında alarm veriyor!

Türk Lirası 2025'in ilk beş ayında dolar karşısında yüzde 10.9 oranında değer kaybederek gelişmekte olan ülkeler arasında en kötü ikinci performansı gösterdi. Listenin başında ise ekonomik krizlerle gündeme gelen Arjantin Pesosu yer aldı.

Arjantin pesosu yüzde 15.33 oranında değer yitirirken, Türk Lirası'nın dahil olduğu aynı kategoride Rus Rublesi yüzde 31.71'lik artışla en fazla değer kazanan para birimi oldu.

DÖVİZ SATIŞI DA KURDAKİ DÜŞÜŞÜ DURDURAMADI

Dolar endeksindeki düşüş, pek çok para birimine değer kazandırsa da Türk Lirası bu olumlu havadan yararlanamayan az sayıda para biriminden biri oldu. Dolar Endeksi yıl başında 109.209 seviyesindeyken, mayıs sonunda 99.259’a kadar geriledi. Yılın ilk günü 35.3585 TL seviyesinden işlem gören dolar, 30 Mayıs itibarıyla 39.2098 TL'ye çıktı. Böylece Türkiye, kendi kategorisindeki ülkeler arasında para birimi en çok değer kaybeden ikinci ülke konumuna geldi.

19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Türk Lirası sert bir düşüş yaşadı. Bu süreçte yaklaşık yüzde 12 değer kaybederek 41.2 TL seviyesine çıkan kurda tarihi bir rekor kırıldı. Bu gelişmenin ardından Merkez Bankası, piyasaya 26 milyar dolar satarak müdahale etti. Ancak bu hamle, Türk Lirası’ndaki değer kaybını durdurmaya yetmedi ve ekonomik belirsizlikler daha da derinleşti.

Gelişmekte olan ülkelerde Rus Rublesi yüzde 31.74 oranında değer kazanarak en iyi performansı sergiledi. Ruble'yi, yüzde 10.98 ile Çek Korunası, yüzde 10.38 ile Macar Forinti izledi. Brezilya Reali yüzde 8.05, Meksika Pesosu yüzde 6.75, Kore Wonu yüzde 6.35, Şili Pesosu yüzde 4.77, Tayland Bahtı yüzde 4.16, Güney Afrika Randı ise yüzde 4.06 oranında yükseliş gösterdi. Gürcistan Larisi yüzde 2.98, Ukrayna Grivnası ise yüzde 0.79 artışla listenin alt sıralarında yer aldı.

DOLAR 23 YILDA BİNLERCE KAT ARTTI

AKP’nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 tarihinde 1 dolar 1.67 TL seviyesindeydi. Bugün ise 40 TL sınırına dayandı. Aradan geçen 23 yılda dolar yüzde 2.248 oranında yükselirken, Türk Lirası büyük bir değer kaybına uğradı. Şu anda dolar 39.2191 seviyesinden işlem görüyor. “İstikrar” ve “güçlü ekonomi” söylemleriyle başlayan AKP dönemi, ülkeyi derin bir döviz krizine, halkı ise ekonomik sıkıntılara sürükledi.

RUBLE EN GÜÇLÜ PARA BİRİMİ OLDU

Rus Rublesi yılbaşından itibaren dolar karşısında yüzde 31.71 oranında değer kazanarak en çok güçlenen gelişmekte olan para birimi haline geldi. Bu yükselişte Rusya Merkez Bankası’nın uyguladığı yüksek faiz politikası ve Ukrayna savaşıyla ilgili müzakere sürecine dair olumlu beklentiler etkili oldu.