Türk lirasındaki değer kaybı, Türkiye'yi birinci yaptı
Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle birlikte TL'de yeni rekor dip seviyeler görüldü. Dolar karşısında 2021'de yüzde 23 değer kaybeden ve değer kaybı liginde dünya birincisi olan TL, en yakın rakibi Arjantin pesosuna 7 puan fark attı.
Enflasyondaki artışa rağmen Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimlerine devam etmesiyle Türk lirasındaki sert değer kaybı hızlandı.
2021 yılında dünya genelinde dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi olan TL rakipleriyle farkı giderek açıyor.
Sene başından bu yana ABD doları karşısındaki değer kaybı yüzde 23’e yaklaşan TL, değer kaybında dünyada ilk sırada yer alıyor.
TL’yi, yüzde 15,3’lük kayıpla Arjantin pesosu takip ediyor. Arjantin’de yıllık tüketici enflasyonu eylülde yüzde 52,5’e ulaştı.
Listede üçüncü sırada yaklaşık yüzde 13’lük kayıpla Şili pesosu bulunuyor. Şili’de enflasyon eylülde yüzde 5,3 seviyesine yükselmişti.
Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre; dolar karşısında bu yıl en çok değer kazanan para birimi ise Rus rublesi. Ruble, enerji fiyatlarındaki artışın Rusya’nın cari fazlasını hızla artırması ve Rus Merkez Bankası’nın enflasyonu dizginlemek üzere seri faiz artışlarına gitmesiyle birlikte bu yıl dolar karşısında yüzde 5,25 oranında değerlendi.
Çin yuanı bu yıl ABD doları karşısında yüzde 2,18 değerlenirken, Tayvan dolarının değer kazancı yüzde 1,47 oldu. Güney Afrika randı da bu yıl yüzde 0,72 oranında dolar karşısında değerlendi.
DOLAR/TL 2021’İ 7,43’TE KAPATMIŞTI
2021 yılını 7,43 ile kapatan, şubat ayında 6,89’a kadar gerileyen dolar/TL’de özellikle eylül ayı ile birlikte yükseliş hızlandı.
Eylül başında 8,27 seviyesinde olan dolar/TL, Merkez Bankası’nın (TCMB) politika değişikliğine giderek enflasyon artışına rağmen sert faiz indirimlerine gitmesiyle 9,66’ya yükseldi.
Dolar/TL için yıl sonu beklentileri hızla artarken, HSBC bugün yayımladığı raporda dolar/TL için yıl sonu tahminini 9,80’e yükseltti.
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