Türk Reasürans, ‘devlet destekli alacak sigortası’nı yeniden yapılandırdı

09 Ağustos 2022 Salı, 04:00

Türk Reasürans’ın yönetimindeki Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin (ÖRYM) bünyesinde bulunan ve temelde KOBİ’leri hedefleyen devlet destekli alacak sigortasının yeniden yapılandırıldığı açıklandı.

Sigorta ve reasürans broker’larıyla bir araya gelen Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, KOBİ’lerden gelen talep ve sigorta şirketleri ile aracılarından gelen geri bildirimlerle tarife değişiklikleri yapıldığını hatırlatarak “Ayrıca bu sigortanın finansmana ulaşımda teminat olarak kabul edilebilmesi için yürütülen çalışmalarda da sona gelindi. SEDDK’nin yayınlayacağı mevzuat sonrasında bu poliçelerinin bankalar ve finans kurumları nezdinde teminat olarak kabul edilmesinin önü açılacak” dedi. Türk Reasürans Genel Müdür Yardımcısı Ali Sertaç Canal ise yeni yapıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Tüm KOBİ’lerin sistemden yararlanması için ciro kriteri 25 milyon TL’den 125 milyon TL’ye çıkarıldı. ÖRYM gerekli görürse cirolar yüzde 40 artırılabilecek. Bu yıl üçüncü dönemine girecek reasürans koruması güçlü plasman yapısıyla devam ettirilecek. Yazılım ve altyapı güçlendirilirken, satış destek ve müşteri ilişkileri yönetimi ekipleri oluşturuldu.”

9 MİLYAR TL TEMİNAT

Canal ayrıca geçen temmuz itibarıyla verilen teminat limitinin 43 bin alıcıda 9 milyar TL tutarına ulaştığını belirtti. KOBİ’leri, alacağını tahsil edememe riskinden korumayı hedefleyen ve 2019’da uygulamaya giren bu sigortanın yeniden yapılandırılmasında prim üretimindeki yetersizliklerin de önemli bir etkisi olduğu görülüyor. Yılın ilk altı ayında yüksek enflasyonun da etkisiyle genel prim üretimi yüzde 97 artarken bu sigortada yüzde 35.2 artışla 22.2 milyon liralık prim üretildi. Prim üretimi 2021’de 34.7 milyon TL, 2020’de 28.2 milyon TL idi.

‘ZORUNLU TRAFİK’TE KATSAYI YÜKSELDİ

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yeni yayımladığı bir genelgeyle zorunlu trafik sigortası prim/özsermaye katsayısında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Buna göre sigorta şirketlerinin bir takvim yılı içinde ürettikleri zorunlu trafik sigortası primleri toplamı bir önceki yıl sonu özsermayelerinin “5” katını geçemeyecek. Bu kat önceki genelgede “4”tü. Yeni genelgeye göre

Ayrıca, yıl içi şirket dışı kaynaklardan nakit sermaye artışı sağlanmış olması halinde ilgili şirket, nakit sermaye artış tutarının belirlenen katsayı ile çarpılması sonucu bulunan tutar kadar ilave limit hakkı elde edecek.

TEKNOLOJİ EKİPLERİ İŞ BİRİMLERİYLE BİRLEŞTİ

MetLife’ın, dijitaldeki varlığını artırma stratejisi kapsamında müşterileri ve iş ortaklarına daha hızlı çözüm sunabilmek amacıyla “çevik proje yönetimi”ni uygulamaya başladığı açıklandı.

MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven, “Bu yaklaşım kapsamında tüm teknoloji ekiplerimizi iş birimleriyle birleştirerek ürün ekiplerimizin oluşumlarını tamamladık. Yıl içinde tüm planlanan projelerimizde uygulamayı hedefliyoruz” dedi. Altı aydır uygulanan yaklaşım kapsamında çalışan sayısı 100, ürün grubu sekize ulaştı.

"KARAR SÜREÇLERİMİZİ HIZLANDIRIYORUZ"

Ana Sigorta’nın, teknolojik altyapısını GTech’in “Wiseboard Insurance” ile güçlendirdiği, bununla rekabet avantajı ve verimlilik hedeflediği açıklandı.

Sistemle ilgili olarak Ana Sigorta Genel Müdürü Arda Tuncay, “Tek platformdan doğru veriye erişim sağladığımız gibi yönetim dashboardu ile de karar süreçlerimizi hızlandırmış olduk” derken GTech Üst Yöneticisi Mine Taşkaya, şuna dikkat çekti: “Dijitalleşmenin getirdiği hız, müşteri davranışlarını değiştiriyor. Bu da şirketleri müşterileri daha iyi anlamaya yönlendiriyor.”

"SEKTÖRÜMÜZE ÖNCÜLÜK ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Anadolu Hayat Emeklilik’in aktif büyüklüğü, Haziran 2022 sonu itibarıyla son bir yılda yüzde 64 artarak 63 milyar TL’ye ulaştı.

Toplam BES fon büyüklüklerinin Aralık 2021’e kıyasla yüzde 21.8 artarak 52.7 milyar TL, katılımcı sayısının da yüzde 5.5 artarak 2.3 milyona ulaştığını belirten Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay, şöyle devam etti: “Şirketimiz gönüllü BES katılımcı sayısında özel sermayeli şirketler arasında liderliğe yükseldi. Ayrıca sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda toplumsal kalkınma için gerekli ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak finansal çözümlerle sektörümüze öncülük etmeye devam edeceğiz.” Şirketin ilk altı aylık net kârı ise 362.9 milyon TL’ye yükseldi.

SEKTÖRDEN KISA KISA

- Swiss Re’nin ön tahminlerine göre, dünya genelinde yaşanan kış fırtınası, yıkıcı sel, gök gürültülü fırtına, kuralık gibi nedenlerle yılın ilk yarısında doğal afet kaynaklı 35 milyar dolarlık sigortalı kayıp oluştu.

- Generali Sigorta’nın verilerine göre,

İzmirlilerin en çok tercih ettiği sigortacılık ürünü yüzde 39’luk oranla DASK sigortası olurken ikinci sırada yüzde 24 ile kasko, üçüncü sırada yüzde 15 ile konut sigortası yer aldı.

- Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, müşterilerinin bankanın kanalları üzerinden Eureko Sigorta ve Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat’ın sağlık sigortası ürünlerine ulaşabileceğini duyurdu.

- Aksigorta’nın, Autoking ile yapılan işbirliği sonucunda müşterilerine araç bakımlarında indirim olanağı sunduğu açıklandı. Kampanya 31 Aralık’a kadar sürecek ve mobil uygulama üzerinden kod almak gerecek.

- Allianz Türkiye’nin, “Yuvam Sigortası’yla evin rahat, sen rahat!” mesajını verdiği yeni reklam filmiyle müşterilerinin evleriyle ilgili ortaya çıkabilecek risklerde de onların yanlarında olduğunu vurguladığı açıklandı.