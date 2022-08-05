Artan maliyetler nedeniyle sigorta başvurularına ret cevabı

05 Ağustos 2022 Cuma, 04:00

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, sigorta şirketlerinin artan maliyetler nedeniyle poliçe kesmeye yanaşmadığını, fabrikaların sigorta başvurularına, risk analizi dahi yapılmadan ret cevabı verildiğini açıkladı.

Bölgedeki tarım, gübre, mobilya, soğuk hava deposu, plastik, kimya, geri dönüşüm ve boya sektörlerinde üretim yapan fabrikaların birçoğunun faaliyetlerini sigortasız sürdürdüğünü belirten Bahar, bu tesislerde meydana gelecek olası yangın ya da doğal afetlere bağlı hasarın tanzim yolunun kapalı olduğunu aktardı. Bahar şöyle devam etti: “Oysa bölgemizde iki büyük yangın felaketi yaşanmış, iki dev tesisimiz birkaç saat kullanılamaz hale gelmiştir. Ancak bu tesisleri kısa sürede yaralarını sarmış ve üretime devam etmiştir. Ekonomiye kazandırılmalarındaki en önemli etken, kusursuz hazırlanmış sigorta poliçeleridir.”