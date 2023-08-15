ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri temmuzda beklenenden fazla arttı

Yayınlanma: 15.08.2023 - 16:41

Güncelleme: 15.08.2023 - 16:55

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ait ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Piyasa beklentileri endeksin söz konusu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. İthalat fiyat endeksi, haziranda ise yüzde 0,1 azalmıştı.

İthalat fiyat endeksi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 4,4 düşüş kaydetti.

Ülkede ihracat fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda yüzde 0.7 yükseldi.

Beklentiler, ihracat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0.2 artması yönündeydi. İhracat fiyat endeksi haziranda ise yüzde 0,7 azalış göstermişti.

İhracat fiyat endeksi, temmuzda yıllık bazda ise yüzde 7.9 düşüş kaydetti.