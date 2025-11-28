Türk Telekom iştiraki AssisTT'te 'promosyon' isyanı

Ebubekir Şahin'in genel müdürlük koltuğunda oturtulduğu Türk Telekom'da, şirketin çalışanları için imzaladığı maaş protokolü çalışanlar arasında tepkiye yol açtı.

Yapılan protokol kapsamında, Türk Telekom'da çalışan başına ödenecek promosyon ücreti 100 bin TL olarak belirlendi.

Ancak Türk Telekom'a hizmet veren müşteri deneyimi şirketi AssisTT'te ise promosyon ücreti çalışan başına 3 yıl için 44 bin 100 TL oldu.

Yaklaşık 17 bine yakın çalışanı bulunan AssisTT'te çalışanlara e-posta ile duyurulan ücretler tepkiyle karşılandı.

Aynı kurum bünyesinde olmalarına rağmen ayrımcılığa uğradıklarını belirten çalışanlar tepkilerini Genel Müdür Ebubekir Şahin'i etiketleyerek göstermeye başladı.

23 Ocak 2019'dan beri sürdürdüğü RTÜK Başkanlığı görevini geçen ay devreden Ebubekir Şahin, ertesi gün Türk Telekom Genel Müdürü olarak atanmıştı.