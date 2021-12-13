Türk Telekom ve Net Insight 5G hızı için işbirliği yaptı
Türk Telekom ile İsveç merkezli Net Insight, 5G’de senkronizasyon (eşzamanlılık) süresini 1500 nanosaniyeden 50 nanosaniyeye kadar indiren yeni teknoloji geliştirmek için işbirliği yaptı.
Yazılımı Türkiye’de geliştirilen, patenti de Türk Telekom’a ait olacak ve Net Insight tesislerinde üretilecek teknolojinin ilk ürünleri ise 2023’te Türkiye’ye gelecek. Yeni teknolojiyle yayın kuruluşları futbol maç yayınlarını gecikme yaşamadan seyirciye ulaştırabilecek. Ankara’daki bir doktor, Londra’daki bir hastayı binlerce kilometre uzaktan olarak ameliyat edebilecek.
İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen ortaklığın imza töreninde konuşan Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, “Bu teknoloji ile telekomünikasyon, enerji, finans olmak üzere pek çok sektörün en önemli gereksinimlerinden olan ‘senkronizasyon’ konusuna önemli bir çözüm sunuyoruz, ihraç da edeceğiz” dedi.
Net Insight CEO’su Crister Fritzson “5G’de çığır açacak bu yeni çözümümüz için küresel ölçekte 1 milyar dolarlık büyük ve önemli bir pazar potansiyeli görüyoruz” diye konuştu.
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