GTENT, 5G’de dünyayı kapsayacak

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 21:10

GTENT’in (Global Telekom ve Entegre Teknolojiler AŞ) TÜBİTAK programları desteğiyle geliştirdiği ürünler, geçen hafta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) gerçekleştirilen “Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi”nde tanıtıldı. Yerli olanaklarla geliştirilen yazılım ve donanımlarla ilk 5G görüşmesini ise bizzat Bakan Karaismailoğlu gerçekleştirdi.

Projenin tanıtım toplantısının ardından Türkiye’nin 5G’de geldiği noktayı değerlendiren GTENT Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Kayaduman, “Türkiye, şu anda dünyanın birçok ülkesine yazılım ihraç eden bir ülke. Hatta yazılımın anavatanı olarak bilinen ABD’ye bile birçok Türk firması yazılım ihraç ediyor. 5G de ağırlığı yazılım olan bir teknoloji. Türkiye bu konuda birçok ülke ile boy ölçüşebilecek düzeyde” dedi.

GTENT ORTAKLARI DÜNYADA KABUL GÖRÜYOR

GTENT’in Ankara OSTİM’deki Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) içinde yer alan 10 firma tarafından kurulduğunu hatırlatan Kayaduman, “GTENT’i oluşturan firmaların hepsi, kendisini dünya piyasalarında kabul ettirmiş firmalar. GTENT olarak bizim geliştirdiğimiz 5G teknolojilerinin de bütün dünya tarafından kabul göreceğini biliyoruz. 5G’de sadece Türkiye’yi değil, bütün dünyayı kapsamak için yola çıktık. Bu yılın sonuna kadar 5G’deki bütün teknolojileri geliştirmiş veya gerçekleştirdiğimiz kurumsal ortaklıklarla üretmiş olacağız. Böylece tüm Türkiye’yi 5G teknolojileri ile tanıştıracağız. Teknoloji sürekli gelişmeyi öngördüğünden bizim de gelişmemiz hiç durmayacak. Eminiz ki, kısa bir gelecekte GTENT markalı ürünler tüm dünyada tercih ediliyor olacak. GTENT’in başarısı firmaların güç birliği kadar BTK, TÜBİTAK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile OSTİM gibi kurumların da güç birliğinin bir sonucudur” diye konuştu.

GTENT, daha da fazla firmadan katılımcı ve büyük bir ekiple “İş Birliği Güç Birliği” ilkesini koruyarak Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi’nin devamı niteliğinde bir projeyle yerli 5G ürünlerinin ticarileşmesi yolundaki çalışmalarına devam ediyor.