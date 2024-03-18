Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Kıbrıs Telekom'un Sermaye Artırımını Duyurdu

Turkcell, %100 bağlı ortaklığı olan Kıbrıs Telekom'un sermayesinin 322.724.863 TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 23:12
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Kıbrıs Telekom'un Sermaye Artırımını Duyurdu
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Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile %100 bağlı ortaklığı olan Kıbrıs Telekom Mobile Telekomünikasyon Limited'in sermaye artırımı hakkında bilgi verdi. Açıklamaya göre, Kıbrıs Telekom'un sermayesi 250.000.000 TL artırılarak toplam 322.724.863 TL'ye ulaşmıştır.

Söz konusu sermaye artırımı için yeni pay alma haklarının tamamı ödenmiştir. Bu adım, Kıbrıs Telekom'un finansal gücünü artırarak faaliyetlerini genişletme hedefine hizmet ediyor ve Turkcell'in bölgedeki yatırımlarına olan bağlılığını gösteriyor.


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