Turkcell'de deprem: Rus patron AKP'li ismin değişmesini istedi

05 Ocak 2022 Çarşamba, 13:53

Rus milyarder Mihail Fridman’ın kontrolündeki LetterOne, ortağı olduğu Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin yönetim kurulundaki dört ismin değişmesini istiyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Turkcell’in yüzde 19,8’ine sahip olan LetterOne, salı günü yaptığı açıklamada Afif Demirkıran, Nail Olpak, Hüseyin Arslan ve Julian Horn-Smith’in görevden alınmalarının Turkcell’in yönetimini iyileştirmek ve uluslararası yatırımcıları çekmek için bir adım olacağını belirtti.

Açıklamaya göre, LetterOne bu isimlerin yerine dört bağımsız yönetici önerdi.

AFİF DEMİRKIRAN AKP’DE YÖNETİCİ

Eski AKP milletvekili olan Afif Demirkıran, şu an AKP Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Eski Müsiad Başkanı Nail Olpak, şu an Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi Başkanlığı koltuğunda oturuyor.

KASIM AYINDA DA UYARMIŞTI

LetterOne Kasım ayında, ortağı olduğu Turkcell’in yönetim kurulunun performansını eleştirerek, kurumsal yönetim revizyonu istemişti. Maliyet yapısını, varlıkları parasallaştırma planlarını ve sermaye alokasyonunu değerlendirmek üzere Turkcell’de yeni bir komite kurulmasını isteyen LetterOne, Turkcell’in “önemli ölçüde daha fazla” değer yaratabileceğini ve değişikliklerin uygulanması halinde pazar lideri bir dijital telekom şirketi olabileceğini ifade etmişti.

Salı günü açıklama yapan LetterOne Yönetici Direktörü Ben Babcock, “Meşru endişelerimizi gidermek için Turkcell yönetim kuruluyla yapıcı bir şekilde ilişki kurmaya çalıştık ancak yönetim kurulu bizimle görüşmemeyi seçti” dedi.

Turkcell daha önce yatırımcılarından gelen geri bildirimleri memnuniyetle karşıladığını ancak LetterOne ile aynı fikirde olmadığını açıklamıştı.