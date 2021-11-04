Turkcell'den hisse satışı kararı

Turkcell Paycell markasıyla tanınan bağlı ortaklığı Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri'de kısmi hisse satışı alternatiflerini değerlendirmeye karar verdiğini ve bunun için JPMorgan'a yetki verileceğini açıkladı.

Reuters
04 Kasım 2021 Perşembe, 16:58
Turkcell'den hisse satışı kararı
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KAP'a yapılan açıklamada, şirketin mevcut ve farklı pazarlarda büyümesinin hızlandırılarak iş hacminin büyütülmesi stratejisi kapsamında, şirkete kaynak sağlanması amacıyla kısmi hisse satışı alternatiflerini değerlendirmeye karar verildiği belirtildi.

'BU AY İTİBARIYLA BAŞLATILACAKTIR'

Açıklamada, "Satış sürecinin yönetimi için yatırım bankası JPMorgan Securities PLC'ye yetki verilecek olup, potansiyel yatırımcılarla görüşmeler bu ay itibarıyla başlatılacaktır" ifadesi yer aldı.

Turkcell hisseleri 1638 itibarıyla yüzde 4'ün üzerinde primli.



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