Turkcell'den hisse satışı kararı

04 Kasım 2021 Perşembe, 16:58

KAP'a yapılan açıklamada, şirketin mevcut ve farklı pazarlarda büyümesinin hızlandırılarak iş hacminin büyütülmesi stratejisi kapsamında, şirkete kaynak sağlanması amacıyla kısmi hisse satışı alternatiflerini değerlendirmeye karar verildiği belirtildi.

'BU AY İTİBARIYLA BAŞLATILACAKTIR'



Açıklamada, "Satış sürecinin yönetimi için yatırım bankası JPMorgan Securities PLC'ye yetki verilecek olup, potansiyel yatırımcılarla görüşmeler bu ay itibarıyla başlatılacaktır" ifadesi yer aldı.

Turkcell hisseleri 1638 itibarıyla yüzde 4'ün üzerinde primli.