Türkiye 5 yılda kahveden 154,7 milyon dolarlık ihracat geliri elde etti

Yayınlanma: 30.09.2024 - 11:29

Güncelleme: 30.09.2024 - 11:31

Türkiye'nin kahve ihracatı 2020-Ağustos 2024 dönemini kapsayan yaklaşık 5 yılda 154 milyon 690 bin 881 dolar olarak gerçekleşti.

1 Ekim'de düzenlenen "Dünya Kahve Günü" dolayısıyla yapılan derlemeye göre, söz konusu gün, 2015'ten beri resmi olarak kutlanıyor.

Kahvenin ekonomik değeri ve sosyal etkileri hakkında farkındalığın artırılmaya çalışıldığı bu gün kapsamında, sürdürülebilir kahve üretiminin önemine de dikkat çekiliyor.

ÜRÜN İŞLENEREK İHRACAT YAPILIYOR

Türkiye'de kahve çekirdeği yetişmemesine rağmen ürünü işleyerek bu alanda ihracat yapıyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun Özel Ticaret Sistemi verilerine göre, ülkenin kahve ve kahveli ürünler ihracatı 2020-Ağustos 2024 dönemini kapsayan yaklaşık 5 yılda 154 milyon 690 bin 881 dolar oldu.

Kahve ihracatı 2020'de 20,2 milyon dolar seviyesindeyken, 2021'de 23,8 milyon dolara, 2022'de 36,5 milyon dolara ve 2023'te 39,7 milyon dolara yükseldi.

Bu yılın ocak-ağustos dönemindeki ihracat da 34,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

146 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLDİ

Türkiye'nin sattığı kahveye en fazla talep gösteren ülkeler ise yıllara göre değişiklik gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Belarus ve Suudi Arabistan, geçen yıl en fazla kahve ihracatı gerçekleştirilen ülkeler oldu. Bu dönemde Türkiye'nin kahveleri 146 ülkede ağızları tatlandırdı.

Belarus, KKTC, Suudi Arabistan ve Azerbaycan da bu yılın 8 ayında Türkiye'nin sattığı kahveleri en çok tercih eden ülkeler arasında yer aldı.

YAKLAŞIK 5 YILDA 1,5 MİLYAR DOLARLIK DIŞ ALIM

Türkiye'nin kahve ithalatı ise 2020-Ağustos 2024 dönemini kapsayan yaklaşık 5 yılda 1 milyar 504 milyon 122 bin 96 dolar seviyesini buldu.

Kahve ithalatı 2020'de 187,6 milyon dolar, 2021'de 221,1 milyon dolar, 2022'de 374 milyon dolar ve 2023'te 437 milyon dolar oldu.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde de ithalat 284,4 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Brezilya, Hollanda ve Almanya, Türkiye'nin en çok kahve satın aldığı ülkeler olarak öne çıktı.

İTHALAT VE İHRACAT RAKAMLARI

Türkiye'nin 2020 ve Ocak-Ağustos 2024 döneminde gerçekleştirdiği kahve ihracat ve ithalatı şöyle:

İhracat İthalat

2020 20.207.934 187.629.063

2021 23.784.443 221.071.317

2022 36.466.380 374.014.280

2023 39.718.596 436.984.792

2024(Ocak-Ağustos) 34.513.528 284.422.644

Toplam

154.690.881

1.504.122.096