Ünlü kahve devi iflas bayrağını çekti

Yayınlanma: 11.09.2024 - 17:17

Güncelleme: 11.09.2024 - 17:18

Bir döneme damga vuran kahve üreticisinin iflas ettiği öğrenildi. Artan yüksek maliyetler nedeniyle iflas ettiği öğrenilen ABD’li kahve üreticisi Red Bay, mahkemeye başvuru yaptı.

RED BAY COFFEE İFLAS BAŞVURUSU YAPTI

Ekonomim'de yer alan habere göre, kahveye yam latte gibi çeşitli içeceklerle lezzet kattığı bilinen ve böylece adından söz ettiren Red Bay Coffee, işletmenin mali yapılarını yeniden yapılandırma ve faaliyetlerine devam etmesine imkan tanıyan 11. bölüm mahkemesine başvurdu.

Şirketin CEO’su Keba Konte, beş Bay Area kahve dükkanını da içeren işletmeyi, borçlu olarak elinde bulunduran olarak işletmeye devam edecek. Red Bay Coffee, yaklaşık 27.000 dolar nakit ve yaklaşık 224.000 dolar ek mülk olmak üzere 251.000 doların biraz üzerinde varlığa sahip ve Konte'nin iflas başvurularında tahmin ettiği üzere 3,3 milyon doların üzerinde yükümlülüğü var.

Şirketin bu yılın Ocak-Temmuz ayları arasındaki net zararları 850 bin doları aştı. İşletmeden yıllık 180.000 dolar maaş aldığını söyleyen Konte, mahkeme beyanında Covid-19 salgınının devam eden etkilerini ve açılan iki davanın yüksek maliyetini işletmenin mali durumu üzerinde büyük stres yaratan unsurlar olarak gösterdi.

Merkezi Oakland'ın Fruitvale semtinde bulunan şirket, San Francisco Ferry Building ve Oakland'ın Grand Lake semtinde kafeler de dahil olmak üzere kafeler işletiyor.

En son yeni eklemeleri Berkeley ve San Francisco'nun Cow Hollow semtinde oldu. Kahve dükkanlarına ek olarak, Red Bay'in diğer aktif iş kanalları arasında konserve kahve içecekleri ve kavrulmuş çekirdeklerin perakende satışları, doğrudan tüketiciye satışlar ve toptan hesap satışları yer alıyor.

Konte, Red Bay'i 2014 yılında yerel özel kahve dünyasında daha fazla temsil sunmanın bir yolu olarak kurdu. Bir sanatçı olan Konte, daha önce Berkeley'de Guerilla Coffee adlı bir kafe ve sanat galerisi işletmişti.