Erdoğan'ın hedefinde TÜSİAD var: FETÖ göndermesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada TÜSİAD'a FETÖ göndermesi yaptı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada FETÖ bağlantısı nedeniyle kapatılan TUSKON üzerinden TÜSİAD'ı hedef aldı.
YATIRIM ÇAĞRISI
"Projeye bağlı her türlü yatırıma destek vermeye hazırız" diyen Erdoğan, "TÜSİAD, TUSKON hadi gidin yatırımlarınızı yapın bakalım? Biz önünde miyiz, yoksa destekçi miyiz? Bunları da göreceksiniz" dedi.
Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:
- Bak buradan sesleniyorum; bütün yatırımcılarımız lütfen, kamu bankaları onların her zaman yanındadır, emrindedir ama kamu bankasından krediyi alıp, bunu bir başka yere aktarmak suretiyle paradan para kazanma yoluna, yöntemlerine başvuranların da alnını karışlarız.
- Projeye bağlı her türlü yatırıma destek vermeye hazırız. TÜSİAD, TUSKON hadi gidin yatırımlarınızı yapın bakalım? Biz önünde miyiz, yoksa destekçi miyiz? Bunları da göreceksiniz.
FETÖ İLE MÜCADELE KAPSAMINDA KAPATILMIŞTI
Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) FETÖ ile mücadele kapsamında kapatılmıştı.
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