Türkiye Bankalar Birliği başkanı yeniden Alpaslan Çakar oldu

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Alpaslan Çakar yeniden seçildi.

AA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 17:53
Türkiye Bankalar Birliği başkanı yeniden Alpaslan Çakar oldu
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Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada, bugün yapılan yönetim kurulu görüşmesinde, yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili seçimlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Alpaslan Çakar’ın (Ziraat Bankası AŞ Genel Müdürü) ve Başkan Vekilliği’ne Abdi Serdar Üstünsalih’in (Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürü) seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.


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