Türkiye Bankalar Birliği başkanı yeniden Alpaslan Çakar oldu
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Alpaslan Çakar yeniden seçildi.
Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada, bugün yapılan yönetim kurulu görüşmesinde, yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili seçimlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, "TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Alpaslan Çakar’ın (Ziraat Bankası AŞ Genel Müdürü) ve Başkan Vekilliği’ne Abdi Serdar Üstünsalih’in (Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürü) seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Soylu ne yapmaya çalışıyor?'
- 'Erdoğan açıklayacak' dedi, tarih verdi!
- İlk 3 sırada CHP'li isimler var: Erdoğan kaçıncı oldu?
- AKP’li başkanın eşi belediye binasını bastı!
- Mustafa Sarıgül'den 'video' açıklaması
- Mustafa Sarıgül'den yeni 'video' açıklaması
- Demirbaş'ın polis amirine attığı mesajlar ortaya çıktı
- 'Görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı tespit edildi'
- Laik bilimsel eğitim çöktü
- 'Soruyoruz, çıkıp özür dileyecek mi?'