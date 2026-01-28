Türkiye borç batağında: Her 3 kişiye bir icra dosyası!

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verileri, Türkiye’de bireysel borçluluğun her geçen gün arttığını ortaya koyuyor. TBB’ye göre ülkede her gün ortalama 12 bin kişi ilk kez borçlanırken, borç sarmalı giderek daha geniş kesimleri etkiliyor.

Paylaşılan verilere göre, yalnızca bir ay içinde yüz binlerce kişi kredi kartı kullanmaya başlarken, günlük ortalama 4 bin kişi eksi hesaba düşüyor. Artan borçlanma eğilimi, hane halkı finansmanında kırılganlığın derinleştiğine işaret ediyor.

BORÇ KRİZİ YAPISAL BOYUTA ULAŞTI

TBB Risk Merkezi’nin Kasım 2025 Aylık Bülteni’ni değerlendiren CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, yaşanan sürecin geçici bir ekonomik dalgalanma olmadığını vurguladı. Genç, ülkedeki borç sorununun artık milyonları içine alan yapısal bir krize dönüştüğünü ifade etti.

İCRA DOSYALARI REKOR DÜZEYDE

Aşkın Genç, 23 Ocak 2026 itibarıyla açık icra dosyası sayısının 24 milyon 128 bine ulaştığını, son bir yıldaki artışın 1 milyon 857 bin olduğunu ve yalnızca 23 günde yüz binlerce yeni dosya eklendiğini belirtti. Borç yükünün adalet sistemi üzerindeki baskıyı da artırdığına dikkat çekti.

Genç, tabloyu şu sözlerle değerlendirdi: