Türkiye çapında mağazaları vardı: Ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti

Türkiye'de 11 mağazasıyla faaliyet gösteren bebek ürünleri zinciri BabyMall için mahkemeden geçici konkordato kararı çıktı.

Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, BabyMall'ın sahibi Özelcan Babymall Mağazacılık Dağıtım Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile şirket sahibi Ahmet Özelcan hakkında 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verilmesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca şirketin mali durumunun incelenmesi ve konkordato sürecinin denetlenmesi amacıyla konkordato komiserleri görevlendirdi.

MAHKEME GEÇİCİ KONKORDATO MÜHLETİ VERDİ

Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Özelcan Babymall Mağazacılık Dağıtım Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile şirket sahibi Ahmet Özelcan hakkında 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi.

Kararla birlikte şirket aleyhine yürütülen icra takipleri durdurulurken, yeni icra takiplerinin başlatılması da geçici süreyle engellendi.

KONKORDATO KOMİSERLERİ ATANDI

Mahkeme, konkordato sürecinin denetimi için hukukçu Sinan Yazıcı, mali müşavir Naci Alkan ve işletmeci Turan Erol'u geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi.

Kararda, şirketin bu süreçte gerçekleştireceği işlemlerin konkordato komiserleri kurulunun onayına tabi olacağı ifade edildi.

ÇEKLERE 'KONKORDATO TEDBİRİ' ŞERHİ UYGULANACAK

Mahkeme kararına göre, geçici mühletin ilan edilmesinin ardından bankaya ibraz edilip karşılığı bulunmayan çeklere "karşılıksızdır" şerhi yerine "konkordato tedbiri" şerhi düşülecek.

Ayrıca rehinli alacaklar için takip işlemleri başlatılabilecek ancak geçici mühlet boyunca rehinli malların satışı gerçekleştirilemeyecek.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ

Mahkeme, şirketten alacağı bulunan kişi ve kurumlara konkordato talebine 7 gün içinde itiraz etme hakkı tanıdı.

Alacaklılar, konkordato şartlarının oluşmadığını gösteren delilleri mahkemeye sunarak talebin reddini talep edebilecek.

KESİN KARAR EYLÜL AYINDA VERİLECEK

Geçici konkordato mühletinin ardından kesin mühlet talebi, 29 Eylül 2026 tarihinde yapılacak duruşmada değerlendirilecek.

Öte yandan şirketin 30 milyon TL ödenmiş sermayesi ve 80 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı bulunduğu öğrenildi.