Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası anketi yayımlandı: 12 ay sonrası için enflasyon tahminleri yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2026 dönemine ilişkin sektörel enflasyon beklentileri verilerini yayımladı. Verilere göre piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yükselirken, reel sektör ve hane halkı beklentilerinde gerileme görüldü.

PİYASA KATILIMCILARININ ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI

TCMB verilerine göre mayıs ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, piyasa katılımcıları için geçen aya göre 0,43 puan artarak yüzde 23,82 seviyesine çıktı.

Bu artış, piyasalarda enflasyon görünümüne ilişkin temkinli beklentilerin sürdüğüne işaret etti.

REEL SEKTÖR VE HANE HALKINDA GERİLEME

Reel sektörün 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi mayısta bir önceki aya göre 0,60 puan azalarak yüzde 33,10 seviyesine geriledi.

Hane halkının enflasyon beklentisinde ise daha belirgin bir düşüş görüldü.

Buna göre hane halkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 2,05 puan azalarak yüzde 49,51 seviyesine indi.