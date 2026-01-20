Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin tamamı aynı noktada birleşti!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor. Reuters tarafından gerçekleştirilen ankete katılan 20 ekonomistin tamamı, Merkez Bankası’nın bu hafta politika faizinde indirime gideceği görüşünde birleşti.

Anket sonuçlarına göre, TCMB’nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5 seviyesine çekmesi en güçlü senaryo olarak öne çıkıyor. Bu beklenti, para politikasında kademeli gevşeme sürecinin sürdüğüne işaret ediyor.

ARALIK AYINDA FAİZ İNDİRİMİ ÜST BANDDAN GELMİŞTİ

Merkez Bankası, aralık ayında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38 seviyesine düşürmüştü. Söz konusu karar, piyasa beklentilerinin üst bandında gerçekleşmiş ve sıkı para politikasından kontrollü çıkışın net bir sinyali olarak yorumlanmıştı.

DEZENFLASYON GÖRÜNÜMÜ YENİDEN GÜÇLENİYOR

Reuters anketine katılan ekonomistlere göre, son iki aya ait veriler dezenflasyon sürecinin yeniden rayına girdiğini gösteriyor. Ancak yeni yıl fiyat ayarlamaları ile asgari ücrette yapılan yüzde 27’lik artış, enflasyonun önümüzdeki iki ayda dalgalı bir seyir izlemesine neden olabilir.

KRİTİK TARİH 22 OCAK

TCMB’nin bir sonraki faiz kararı 22 Ocak’ta saat 14.00'da açıklanacak. Piyasalar, karar metninde yer alacak yönlendirmeleri ve enflasyon görünümüne ilişkin mesajları yakından izleyecek.

ENFLASYON HEDEFLERİ VE BEKLENTİLER

Merkez Bankası’nın resmi projeksiyonlarına göre, 2026 sonu için ara enflasyon hedefi yüzde 16 olarak belirlenirken, 2026 yılı enflasyon tahmini yüzde 13–19 aralığında bulunuyor. Reuters anketi ise 2026 yıl sonu enflasyonunu yüzde 25, 2027 yıl sonu enflasyonunu ise yüzde 19,5 olarak öngörüyor.

Enflasyon, 2024 yılında yüzde 75,45 ile zirve yaptıktan sonra aralık ayında yüzde 30,9 seviyesine kadar geriledi.

FAİZDE ORTA VADELİ GÖRÜNÜM

Reuters anketi, politika faizinin 2026 yıl sonunda yüzde 28’e, 2027 ortasında ise yüzde 24 seviyesine kadar gerileyebileceğine işaret ediyor. Bu tablo, faiz indirimlerinin kademeli ancak süreklilik arz eden bir patikada ilerleyeceği beklentisini güçlendiriyor.

BÜYÜME VE CARİ DENGE BEKLENTİLERİ

Ekonomistlerin tahminlerine göre, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesi 2026 yılında ortalama yüzde 3,5, 2027 yılında ise yüzde 4 seviyesinde gerçekleşebilir. Cari açığın ise 2026’da GSYH’nin yüzde 1,5’i, 2027’de yüzde 1,6’sı düzeyinde kalması öngörülüyor.