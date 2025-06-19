Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

PİYASA BEKLENTİLERİ NE YÖNDEYDİ?
AA Finans'ın yaptığı ankete katılan 23 ekonomistten 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörmüştü. Ekonomistlerin 2'si 100 baz puan, 1'i 150 baz puan ve 1'i 350 baz puan indirim beklerken, sadece 1 ekonomist faiz artışı öngörmüştü.
Uzmanların yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 35,50 seviyesinde yer alıyor.
SON TOPLANTIDA NE OLMUŞTU?
TCMB bir önceki toplantısında politika faizini 350 baz puan artışla yüzde 46'ya çıkarmış, böylece 13 ay sonra yeniden faiz artırım yönünde karar vermişti. O dönemde piyasa beklentisi faizin yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutulacağı yönündeydi.
GELECEK TOPLANTI TARİHLERİ
TCMB Para Politikası Kurulu'nun önümüzdeki toplantı tarihleri şöyle:
- 24 Temmuz 2025
- 11 Eylül 2025
- 23 Ekim 2025
- 11 Aralık 2025
POLİTİKA FAİZİ NEDİR?
Politika faizi, Merkez Bankası'nın bankalara borç verirken uyguladığı temel faiz oranıdır. Ekonomide enflasyonu kontrol etmek, fiyat istikrarını sağlamak ve para arzını düzenlemek için kullanılır.
POLİTİKA FAİZİ ARTIRILIRSA NE OLUR?
- Bankaların verdiği kredi faizleri yükselir.
- Kredi maliyeti arttığı için insanlar ve şirketler daha az borçlanır.
- Tüketim ve yatırımlar azalır.
- Talep azaldığı için enflasyon düşebilir.
POLİTİKA FAİZİ DÜŞÜRÜLÜRSE NE OLUR?
- Kredi faizleri düşer.
- Borçlanmak ucuzladığı için tüketim ve yatırımlar artar.
- Talep arttığı için enflasyon yükselebilir.
POLİTİKA FAİZİ NEDEN ÖNEMLİ?
- Tüm faizler (mevduat, kredi, tahvil) bu orana göre belirlenir.
- Döviz kuru, enflasyon ve ekonomik büyümeyi doğrudan etkiler.
- Yatırımcılar için güven sinyalidir.