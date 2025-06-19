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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

19.06.2025 14:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada uygulanacak politika faizi oranı belli oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun merakla beklenen toplantısı sona erdi. Toplantı sonucunda politika faizi yüzde 46 seviyesinde sabit bırakılırken, gecelik borçlanma faizi de yüzde 44,5’te değişmeden korundu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

PİYASA BEKLENTİLERİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın yaptığı ankete katılan 23 ekonomistten 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörmüştü. Ekonomistlerin 2'si 100 baz puan, 1'i 150 baz puan ve 1'i 350 baz puan indirim beklerken, sadece 1 ekonomist faiz artışı öngörmüştü.
Uzmanların yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 35,50 seviyesinde yer alıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

SON TOPLANTIDA NE OLMUŞTU?

TCMB bir önceki toplantısında politika faizini 350 baz puan artışla yüzde 46'ya çıkarmış, böylece 13 ay sonra yeniden faiz artırım yönünde karar vermişti. O dönemde piyasa beklentisi faizin yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutulacağı yönündeydi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

GELECEK TOPLANTI TARİHLERİ

TCMB Para Politikası Kurulu'nun önümüzdeki toplantı tarihleri şöyle:
  • 24 Temmuz 2025
  • 11 Eylül 2025
  • 23 Ekim 2025
  • 11 Aralık 2025
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

POLİTİKA FAİZİ NEDİR?

Politika faizi, Merkez Bankası'nın bankalara borç verirken uyguladığı temel faiz oranıdır. Ekonomide enflasyonu kontrol etmek, fiyat istikrarını sağlamak ve para arzını düzenlemek için kullanılır.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

POLİTİKA FAİZİ ARTIRILIRSA NE OLUR?

  • Bankaların verdiği kredi faizleri yükselir.
  • Kredi maliyeti arttığı için insanlar ve şirketler daha az borçlanır.
  • Tüketim ve yatırımlar azalır.
  • Talep azaldığı için enflasyon düşebilir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

POLİTİKA FAİZİ DÜŞÜRÜLÜRSE NE OLUR?

  • Kredi faizleri düşer.
  • Borçlanmak ucuzladığı için tüketim ve yatırımlar artar.
  • Talep arttığı için enflasyon yükselebilir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

POLİTİKA FAİZİ NEDEN ÖNEMLİ?

  • Tüm faizler (mevduat, kredi, tahvil) bu orana göre belirlenir.
  • Döviz kuru, enflasyon ve ekonomik büyümeyi doğrudan etkiler.
  • Yatırımcılar için güven sinyalidir.
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