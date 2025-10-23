Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun merakla beklenen toplantısı sona erdi. Toplantı sonucunda politika faizi yüzde 39,5 olarak belirlendi. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5 ’ten yüzde 42,5 ’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39 ’dan yüzde 38 ’e indirdi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk toplantısında 18 ay aradan sonra faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 47,5 ’ten yüzde 45 ’e düşürdü. Mart ayında ikinci indirimle oran yüzde 42,5 ’e çekildi. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ’nun 19 Mart’ta tutuklanmasının ardından piyasada yaşanan dalgalanmalar üzerine PPK olağanüstü toplanarak gecelik borç verme faizini yüzde 46 ’ya yükseltti.

Politika faizi bu dönemde yüzde 42,5’te sabit bırakıldı. Nisan toplantısında yeniden artış kararı alınarak oran yüzde 46’ya çıkarıldı. Haziran ayında ise politika faizi yüzde 46’da sabit tutuldu. 24 Temmuz’daki toplantıda oran yüzde 43’e indirilirken 11 Eylül tarihindeki son toplantıda politika faizi yüzde 40,5 olarak belirlendi. Gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 43,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41,5’ten yüzde 39’a indirildi.