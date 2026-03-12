Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizde ne karar verecek? Piyasaların gözü bu veride!

TCMB’nin bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde düzenlenen beklenti anketine katılan 38 ekonomistin 37’si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyor.

Reuters’ın gerçekleştirdiği ankete katılan 10 ekonomistin tamamı da Merkez Bankası’nın gösterge faiz oranını değiştirmeyeceği tahmininde bulundu.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ÇATIŞMAYLA ZAYIFLADI

Reuters’a göre, bölgesel çatışmanın genişlemesinden yaklaşık bir hafta önce piyasalarda gevşeme döngüsünün devam etmesi bekleniyordu. Ancak son gelişmeler beklentilerde değişime yol açtı.

TCMB, Aralık 2024’te gerçekleştirdiği faiz indirimiyle gevşeme sürecini başlatmıştı. Banka 2025 yılında geçici olarak faizleri artırsa da yıl ortasında yeniden faiz indirimlerine yönelmişti.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Reuters’a göre piyasa beklentilerindeki değişim, yıl sonu faiz tahminlerinin de yukarı yönlü revize edilmesine neden oldu.

2026 yılı sonu için medyan politika faizi beklentisi, bir önceki ankette yüzde 28 seviyesindeyken yeni ankette yüzde 29,75’e yükseldi.

TCMB anketine katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 olarak hesaplandı.

JPMORGAN TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Amerikan yatırım bankası JPMorgan, 9 Mart’ta yaptığı değerlendirmede TCMB’nin faizleri sabit tutmasını beklediğini açıkladı. Kurum ayrıca yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 30’dan yüzde 31’e revize ettiğini belirtti.

SAVAŞ PİYASALARI ETKİLİYOR

BBC Türkçe’nin derlediği habere göre, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş küresel petrol arzının yaklaşık dörtte birinin taşındığı Hürmüz Boğazı’ndaki trafiği neredeyse durma noktasına getirdi.

Bu gelişme küresel piyasalarda belirsizliği artırırken, birçok ülke peş peşe ekonomik önlemler açıkladı. Bazı ekonomistler ise savaşın özellikle enflasyon başta olmak üzere günlük hayatı doğrudan etkileyebilecek sonuçlarına karşı uyarıda bulunuyor.

POLİTİKA FAİZİ GÜNLÜK HAYATI NASIL ETKİLİYOR?

Politika faizi; mevduat ve kredi faizleri başta olmak üzere borçlanma maliyetleri üzerinde belirleyici rol oynuyor. Bu nedenle alınan faiz kararları ekonomik faaliyetler ve hane halkının harcamaları üzerinde doğrudan etkili oluyor.

Merkez bankaları enflasyon hedeflerine yaklaşıldığı dönemlerde faiz oranlarını sabit tutabiliyor ya da düşürebiliyor. Bu politika genellikle harcamaları ve ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi amaçlıyor.