Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda değişim sinyali: Cevdet Akçay görevden ayrılacak!

Türkiye ekonomisinin rasyonel zemine dönüş sürecinde kilit rol oynayan isimlerden biri olan TCMB Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay için geri sayım başladı. Nisan ayında 65 yaşına girecek olan Akçay, yasal yaş sınırı nedeniyle görevinden ayrılacak. 2023 yılından bu yana uygulanan sıkı para politikasının en güçlü savunucularından biri olan Akçay’ın durumuna ilişkin ekonomi yönetimi alternatif senaryolar üzerinde çalışıyor.

MASADAKİ SEÇENEK: PPK ÜYESİ OLARAK DEVAM

Akçay’ın "Başkan Yardımcılığı" unvanı yaş haddine takılsa da, kurulun teknik gücünü korumak adına farklı bir formül üzerinde duruluyor. Akçay’ın idari görevinden ayrıldıktan sonra, yaş sınırına takılmadan doğrudan Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi olarak görevine devam etmesi ihtimaller arasında.

PARA POLİTİKASI KURULU’NUN MEVCUT YAPISI

Yedi sandalyeden oluşan Para Politikası Kurulu’nda şu an beş isim görev yapıyor. Akçay’ın durumu ve boş olan iki koltuk, faiz kararlarını veren bu kurulun geleceği açısından kritik önem taşıyor.

Kurulun mevcut üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

Dr. Fatih Karahan: Başkan

Başkan Dr. Cevdet Akçay: Başkan Yardımcısı

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan: Başkan Yardımcısı

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu: Üye (Banka Meclisi Üyesi)

Üye (Banka Meclisi Üyesi) Prof. Dr. Fatma Özkul: Üye

Kurulda halihazırda iki başkan yardımcılığı koltuğu boş bulunuyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yapılabilecek yeni atamalar, piyasaların 2026 yılındaki enflasyon ve sıkılaşma beklentileri üzerinde belirleyici olacak. Mayıs 2023 seçimleri sonrası başlayan "rasyonel ekonomi" hamlesinin, bu atamalarla nasıl bir yön alacağı merakla bekleniyor.