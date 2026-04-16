Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması: Savaşın süresi belirleyici olacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, enflasyon üzerindeki potansiyel etkilerin Batı Asya’daki savaşın süresiyle yakından bağlantılı olduğunu belirtti.

Karahan, Institute of International Finance tarafından Washington DC’de düzenlenen "Global Outlook Forum: Deglobalization and Fragmentation" panelinde, son yıllarda yaşanan küresel şokların ekonomiler ve para politikaları üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ARZ ŞOKU VE ENFLASYON ETKİSİ

Son krizin temel olarak arz yönlü bir şok olduğuna işaret eden Karahan, şu ifadeleri kullandı:

Gelişmeler geçici ve nisbi fiyat değişikliklerine mi yoksa daha kalıcı ve genele yayılan bir enflasyona mı sebep olacak? Bunun ayrımını yapabilmek, merkez bankaları için önem taşıyacak. Bu anlamda ücretler ve beklentiler üzerinde ikincil etkilerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de izlenmeyi gerektirecek.

PARA POLİTİKASINDA PROAKTİF ADIMLAR

Para politikası açısından beklenti kanalı ve kur kanalının önemine değinen Karahan, TCMB’nin Batı Asya kaynaklı şokların yayılma etkilerini sınırlamak amacıyla proaktif bir politika izlediğini belirtti.

TEMKİNLİ VE VERİ ODAKLI YAKLAŞIM

Enflasyon üzerindeki etkilerin savaşın süresine bağlı olduğuna dikkat çeken Karahan, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı: