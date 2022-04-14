Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın geçen yıldan bu yana aldığı faiz kararları

14 Nisan 2022 Perşembe, 07:00

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 14.30'da Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını açıklayacak.

2021 yılının ocak ayından bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı faiz kararlarını listeledik

20 Ocak 2022 Faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

17 Şubat 2022 Faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

17 Mart 2022 Faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.





AKP'Lİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ''NAS'' DEMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizle mücadele edeceğini söylerken, dini referans gösterip “Nas ortada. Sana, bana ne oluyor? Olaya buradan bakacağız, ona göre de adımımızı atacağız” demişti.

Erdoğan'ın açıklamalarından sonra, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) kademeli bir şekilde faiz düşürme yoluna gitmişti.

PİYASALARIN, AÇIKLANACAK KARARDA BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Ekonomistlerin yaptığı açıklamalar ve piyasaların beklentisi faiz oranının değişmeyeceği yönünde. Birçok ekonomist, dünya genelinde faizler artarken Türkiye'de düşmesini ve sabit tutulmasını eleştirdi.

DÜNYA GENELİNDE DURUM NE?

ABD Merkez Bankası (FED), son 2 toplantısında da faizi yukarı yönlü revize etti. Ayrıca, yıl boyunca 3 kere daha faizleri artıracağını duyurdu.

2021 yılında, ülkelerin faiz değişikliği aşağıdaki gibidir