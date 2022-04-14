Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın geçen yıldan bu yana aldığı faiz kararları

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) bugün faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası, geçen yıldan bugüne kadar önce yükselen, daha sonra aşağı yönlü revize edilen faiz kararları açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
14 Nisan 2022 Perşembe, 07:00
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın geçen yıldan bu yana aldığı faiz kararları
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Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 14.30'da Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını açıklayacak.

2021 yılının ocak ayından bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı faiz kararlarını listeledik

Para Politikası Kurulu Toplantı Tarihleri

Faiz Kararı

21 Ocak 2021Faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.
18 Şubat 2021Faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.
18 Mart 2021 Faiz oranının yüzde 17’den yüzde 19’a yükseltilmesine karar vermiştir.
15 Nisan 2021Faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.
6 Mayıs 2021 Faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.
17 Haziran 2021Faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.
14 Temmuz 2021Faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.
12 Ağustos 2021 Faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.
23 Eylül 2021Faiz oranının yüzde 19’dan yüzde 18’e indirilmesine karar vermiştir.
21 Ekim 2021Faiz oranının yüzde 18’den yüzde 16’ya indirilmesine karar vermiştir.
18 Kasım 2021Faiz oranının yüzde 16’dan yüzde 15’e indirilmesine karar vermiştir.
16 Aralık 2021Faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 14’e indirilmesine karar vermiştir. 
20 Ocak 2022 Faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.
17 Şubat 2022 Faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.
17 Mart 2022 Faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

AKP'Lİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ''NAS'' DEMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizle mücadele edeceğini söylerken, dini referans gösterip “Nas ortada. Sana, bana ne oluyor? Olaya buradan bakacağız, ona göre de adımımızı atacağız” demişti.

Erdoğan'ın açıklamalarından sonra, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) kademeli bir şekilde faiz düşürme yoluna gitmişti.

PİYASALARIN, AÇIKLANACAK KARARDA BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Ekonomistlerin yaptığı açıklamalar ve piyasaların beklentisi faiz oranının değişmeyeceği yönünde. Birçok ekonomist, dünya genelinde faizler artarken Türkiye'de düşmesini ve sabit tutulmasını eleştirdi.

DÜNYA GENELİNDE DURUM NE?

ABD Merkez Bankası (FED), son 2 toplantısında da faizi yukarı yönlü revize etti. Ayrıca, yıl boyunca 3 kere daha faizleri artıracağını duyurdu.

2021 yılında, ülkelerin faiz değişikliği aşağıdaki gibidir

Ülkeler

Faiz değişikliği (baz puan)

Şili

+200

Paraguay

+175

Brezilya

+100

Peru

+100

Çekya

+75

Rusya

+75

Polonya

+40

Macaristan

+30

Uruguay

+25

Romanya

+25

Pakistan

+25

Norveç

+25

Meksika

+25

Kazakistan

+25

Kolombiya

+25

İzlanda

+25

Yeni Zelanda

+25

Azerbaycan

+25

Ermenistan

+25

TÜRKİYE

-300


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