Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları açıklanacak

Türkiye ekonomisinin 2022 yılı son çeyreğine ilişkin büyüme rakamları 10.00'da duyurulacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 07:00
Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları açıklanacak
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2022 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak. 

Bu kapsamda, geçen yılın 4. çeyreği ile yılın tamamına ilişkin büyüme rakamları belli olacak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2022 yılının 4. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2,8 büyüyeceğini öngörüyor.

Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,2 düzeyinde bulunuyor.

Türkiye ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,5, ikinci çeyreğinde yüzde 7,7 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüme kaydetmişti.


Büyüme rakamları tüik AA Finans Büyüme Beklenti Anketi

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