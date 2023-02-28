Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları açıklanacak
Türkiye ekonomisinin 2022 yılı son çeyreğine ilişkin büyüme rakamları 10.00'da duyurulacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2022 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.
Bu kapsamda, geçen yılın 4. çeyreği ile yılın tamamına ilişkin büyüme rakamları belli olacak.
AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2022 yılının 4. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2,8 büyüyeceğini öngörüyor.
Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,2 düzeyinde bulunuyor.
Türkiye ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,5, ikinci çeyreğinde yüzde 7,7 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüme kaydetmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li Başkan ezan başlayınca röportaja ara verdi
- Haluk Levent 'çadır' tartışmalarına yanıt verdi
- Ölü ve yaralılar var!
- Kılıçdaroğlu isim vermeden Çakıcı'ya seslendi
- Farah Zeynep Abdullah'dan Erdoğan'a tepki
- 'Arzu ettiğimiz çalışmayı yürütemedik'
- Çaykur Rizespor da tehdit kervanına katıldı!
- Mansur Yavaş: Arama kurtarma çalışmalarında kavga çıktı
- Sermiyan Midyat, Devlet Bahçeli'yi engelledi
- Gökbakar ve Levent arasında 'çadır' tartışması