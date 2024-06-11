Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?
Asal Araştırma'nın anketine göre, "Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" sorusuna katılımcıların yüzde 26.7'si "Gıda ürünleri fiyatlarındaki artış" dedi. Gıda fiyatlarındaki artış seçeneğini "Kira ve konut fiyatlarındaki artış", "Elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarının yüksekliği", "Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği" ve "Enflasyonun yüksekliği" yanıtları takip etti.
Asal Araştırma, "Ekonominin Sorunları" başlıklı anketinin sonuçlarını paylaştı.
Ankette, 26 ilde 24-28 mayıs tarihleri arasında 2 bin kişiyle gerçekleştirildi. Ankette katılımcılara, "Sizce şu anda Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi.
"Gıda ürünleri fiyatlarındaki artış" seçeneği 26.7 puanla ilk sırada çıktı.
"Kira ve konut fiyatlarındaki artış", "Elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarının yüksekliği", "Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği", "Enflasyonun yüksekliği" ve "İşsizlik" seçenekleri, "Gıda ürünleri fiyatlarındaki artış"tan sonra verilen yanıtlar oldu.
Ankette katılımcıların verdiği yanıtlar şöyle:
- Gıda ürünleri fiyatlarındaki artış: Yüzde 26.7
- Kira ve konut fiyatlarındaki artış: Yüzde 11.0
- Elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarının yüksekliği: Yüzde 8.1
- Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği: Yüzde 7.2
- Enflasyonun yüksekliği: Yüzde 7.0
- İşsizlik: Yüzde 5.5
- Adaletsizlik: Yüzde 5.4
- Faizlerin yüksekliği: Yüzde 4.4
- Eğitimsizlik: Yüzde 4.0
- Vergi oranlarının yüksekliği: Yüzde 3.1
- Sosyal eşitsizlik: Yüzde 2.5
- Cari açık: Yüzde 1.7
- Kamuda israf: Yüzde 1.3
- Ahlaki değer kaybı: Yüzde 1.0
- Her şey sorun: Yüzde 5.2
- Sorun yok: Yüzde 1.1
- Fikrim yok: Yüzde 2.6
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