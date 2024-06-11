Yayınlanma: 11.06.2024 - 12:57

Güncelleme: 11.06.2024 - 12:57

Asal Araştırma, "Ekonominin Sorunları" başlıklı anketinin sonuçlarını paylaştı.

Ankette, 26 ilde 24-28 mayıs tarihleri arasında 2 bin kişiyle gerçekleştirildi. Ankette katılımcılara, "Sizce şu anda Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi.

"Gıda ürünleri fiyatlarındaki artış" seçeneği 26.7 puanla ilk sırada çıktı.

"Kira ve konut fiyatlarındaki artış", "Elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarının yüksekliği", "Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği", "Enflasyonun yüksekliği" ve "İşsizlik" seçenekleri, "Gıda ürünleri fiyatlarındaki artış"tan sonra verilen yanıtlar oldu.

Ankette katılımcıların verdiği yanıtlar şöyle: