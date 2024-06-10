Anadolu Efes son saniyede Fenerbahçe Beko'yu devirdi: Seriyi 2-1'e taşıdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 82-81 yenerek serideki ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 22:39
Anadolu Efes son saniyede Fenerbahçe Beko'yu devirdi: Seriyi 2-1'e taşıdı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 82-81 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte serideki ilk galibiyetini alan Anadolu Efes durumu 2-1'e getirdi. 

Serinin dördüncü maçı Çarşamba günü yine Fenerbahçe'nin ev sahlpliğinde oynanacak.


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