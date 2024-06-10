Hagi ayrıntısı... Fenerbahçe'den Mourinho'ya rekor transfer bütçesi!

Fenerbahçe'de başkanlık seçimini Ali Koç'un kazanmasının ardından gözler transfere çevrildi. Jose Mourinho'nun da arkadaşı olduğu bilinen menajer Victor Becali, sarı-lacivertlilerin transfer bütçesiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 14:29
Hagi ayrıntısı... Fenerbahçe'den Mourinho'ya rekor transfer bütçesi!
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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'ya rekor transfer bütçesi verildiği iddia edildi.

Rumen basınından Fanatik'e konuşan Victor Becali, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Ianis Hagi'ye her zaman bir ilgisi olduğunu belirtti.

Becali, Fenerbahçe'nin Ianis Hagi için somut bir adım atmadığını ifade ederken Mourinho'nun futbolcuyu istemesi durumunda Fenerbahçe'nin harekete geçebileceğini belirtti. Becali ayrıca Fenerbahçe'nin trnasfer bütçesiyle ilgili de çarpıcı bir iddia ortaya attı. Rumen menajer, Mourinho'ya 100 milyon euro transfer bütçesi verildiğini belirtti.

'REKOR BÜTÇE VERİLDİ'

Becali yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe rekor bir bütçe verdi. Çok ama çok değerli oyuncular getirecek" dedi. Rumen menajer açıklamasının devamında, "Mourinho, 100 milyon Euro'nun üzerinde oyuncu getirecek" ifadelerini kullandı.


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