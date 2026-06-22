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Dört farklı ABD Başkanıyla çalışmıştı: Eski Fed Başkanı Alan Greenspan 100 yaşında hayatını kaybetti

Dört farklı ABD Başkanıyla çalışmıştı: Eski Fed Başkanı Alan Greenspan 100 yaşında hayatını kaybetti

22.06.2026 16:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Dört farklı ABD Başkanıyla çalışmıştı: Eski Fed Başkanı Alan Greenspan 100 yaşında hayatını kaybetti

Fed’e 19 yıl liderlik eden ve ekonomi literatürüne "irrasyonel coşku" kavramını kazandıran eski başkan Alan Greenspan, Parkinson hastalığına bağlı komplikasyonlar nedeniyle 100 yaşında hayatını kaybetti.
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ABD Merkez Bankası'na (Fed) 1987-2006 yılları arasında başkanlık yapan Alan Greenspan, Parkinson hastalığına bağlı komplikasyonlar nedeniyle 100 yaşında hayatını kaybetti.

Greenspan'in ölüm haberini eşi, gazeteci Andrea Mitchell açıkladı. Mitchell, eski Fed Başkanının evinde yaşamını yitirdiğini belirtti.

EŞİNDEN DUYGUSAL VEDA MESAJI

Mitchell yaptığı açıklamada, eşinin hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat başkanlar döneminde ABD ekonomisinin şekillenmesinde önemli rol oynadığını ifade ederek şu sözleri kullandı:

Alan bu sabah evimizde 100 yaşında Parkinson hastalığına bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Her iki partiden başkanların yönetiminde onlarca yıl ABD ekonomisinin şekillenmesine yardımcı olan dev bir adamdı, ancak hatalarını kabul etme konusunda her zaman dürüsttü.

Mitchell, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:

Benim için ise 1984'teki ilk randevumuzdan itibaren hayatımı şekillendiren eşimdi. Beyzbola, Washington Commanders'a, tenise, golfe ve müziğe, özellikle de caza karşı 'irrasyonel bir coşkusu' (irrational exuberance) vardı. Zekası ve nezaketiyle hatırlanacak. Onun hayat arkadaşı olmak hayatımın en büyük neşesiydi.

'İRRASYONEL COŞKU' İFADESİYLE HATIRLANIYOR

Mitchell'in açıklamasında yer verdiği "irrasyonel coşku" ifadesi, Greenspan'in 1996 yılında finansal piyasalardaki aşırı değerlenmeyi tanımlamak için kullandığı ve daha sonra ekonomi literatürüne giren kavramlardan biri olarak biliniyor.

Söz konusu ifade, yıllar boyunca finans piyasalarındaki balon risklerine yönelik değerlendirmelerde sıkça referans gösterildi.

FED'DE 19 YILA YAKIN GÖREV YAPTI

11 Ağustos 1987'de Fed Başkanlığı görevini devralan Greenspan, art arda beş dönem görev yaptı. Dört farklı ABD Başkanı tarafından bu göreve yeniden atanan Greenspan'in başkanlık dönemi 31 Ocak 2006'da sona erdi.

Yaklaşık 19 yıl boyunca Fed'e liderlik eden Greenspan, para politikaları ve ekonomik kararlarıyla ABD ekonomisinin en etkili isimleri arasında yer aldı.

İlgili Konular: #ABD #fed

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