Altın güne sert düşüşle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 23 Haziran 2026 Salı...

Altın fiyatları, salı günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin doları desteklemesiyle değer kaybetti.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.183 TL Çeyrek altın 10.260 TL Cumhuriyet altını 40.883 TL Ons altın 4.145 dolar Yarım altın 20.476 TL Tam altın 41.268 TL Gremse altın 103.487 TL

Spot altın yüzde 0,7 düşüşle ons başına 4.162,60 dolara gerilerken, günün erken saatlerinde kayıplar yüzde 1'e yaklaştı. Ağustos vadeli ABD altın kontratları da yüzde 0,5 değer kaybederek 4.180,50 dolara indi.

FED BEKLENTİLERİ ALTIN FİYATLARINI BASKILIYOR

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının bu hafta petrol fiyatlarındaki gerilemeden sınırlı destek aldığını ancak aynı desteği dolar tarafında göremediğini belirtti.

Waterer, "Altın bu hafta düşen petrol fiyatlarından bir miktar destek bulmuştu ancak aynı desteği ABD dolarından görmüyor. Dolar, Fed’in faiz artıracağı beklentileriyle yükselmeyi sürdürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

GÜÇLÜ DOLAR ALTINI DAHA PAHALI HALE GETİRİYOR

Doların geçen hafta ulaştığı bir yıllık zirveye yakın seviyelerde işlem görmeye devam etmesi, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altının maliyetini artırdı.

Öte yandan petrol fiyatları, pazartesi günkü sert düşüşün ardından yeniden toparlanma eğilimine girdi.

YÜKSEK FAİZ ORTAMI ALTININ CAZİBESİNİ AZALTIYOR

Yüksek petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini canlı tutması, piyasada daha yüksek faiz beklentilerinin güçlenmesine neden oluyor.

Enflasyona karşı korunma aracı olarak görülen altın, faiz getirisi sunmaması nedeniyle yükselen faiz ortamlarında yatırımcı ilgisinin azalmasıyla karşı karşıya kalabiliyor.

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİNDE YENİ GELİŞMELER

ABD'nin, bölgede çatışmaların sona erdirilmesini amaçlayan yeni barış girişimi kapsamında gerçekleştirilen ilk görüşmelerin ardından İran'a yönelik yaptırımları pazartesi gününden itibaren 60 gün süreyle askıya aldığı bildirildi.

Yetkililer ayrıca Lübnan'da anlaşma çerçevesinde çatışmaların kalıcı şekilde sakinleştiğini açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre'de İranlı yetkililerle yapılan görüşmelerin nihai bir barış anlaşması için güçlü bir temel oluşturduğunu belirtirken, İran tarafı nükleer programa ilişkin müzakerelerin başladığı yönündeki iddiaları reddetti.

CHICAGO FED BAŞKANI ENFLASYONA DİKKAT ÇEKTİ

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, iş gücü piyasasının istikrarlı görünümünü koruduğunu belirterek, enflasyonun kalıcı olup olmayacağının yakından takip edildiğini ifade etti.

Goolsbee, yüksek tarifelerin etkisinin azalması ve Batı Asya'daki gerilimin düşmesi halinde enflasyon görünümünün yeniden değerlendirilebileceğini kaydetti.

PİYASALAR FAİZ ARTIŞI OLASILIĞINI YÜKSELTİYOR

CME FedWatch Tool verilerine göre yatırımcılar, Fed'in aralık ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 88 olarak fiyatlıyor. Bu oran, geçen haftaki Fed toplantısı öncesinde yüzde 61 seviyesinde bulunuyordu.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Değerli metaller piyasasında da satış baskısı etkili oldu.

Spot gümüş yüzde 1,8 düşüşle ons başına 64,02 dolara gerilerken, platin yüzde 1,6 değer kaybederek 1.651,79 dolara indi. Paladyum ise yüzde 0,7 düşüşle 1.256,27 dolardan işlem gördü.