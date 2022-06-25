Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan "ekmek fiyatı" açıklaması
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul'un 3 ilçesinde ekmeğin 5 liradan satılmasıyla ilgili, "Yapılan çalışma neticesinde bu 3 ilçede pazartesi gününden itibaren 5 lira uygulaması son bulmuş oluyor " dedi.
Başkan Balcı, Samsun'da bir otelde düzenlenen "Mesleki Değerlendirme ve İstişare Toplantısı"nda, ekmek fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde buldu.
Son zamanlarda kamuoyunda gündeme gelen "İstanbul'da ekmek 5 lira oldu" konusuna değinen Balcı, "Geçen hafta İstanbul'un 3 ilçesinde ekmek 5 lira uygulaması başladı. Yasal olmayan uygulamanın doğru olmadığını ifade ettik. Türkiye'de azami ekmek kilogram fiyatı 20 lira. Siz 200 gram ekmeği 5 liradan satarsanız bu, 20 liranın üzerinde bir fiyat oluyor. Meslektaşlarımızın bu yanlıştan döneceğini, yasal olmayan bu uygulamanın sürdürülebilir olmayacağını ifade etmiştik. Bu hafta itibarıyla bu yanlıştan döneceklerini söylemiştim. Yapılan çalışma neticesinde bu 3 ilçede 5 lira uygulaması son bulmuş oluyor pazartesi gününden itibaren" diye konuştu.
Bazı illerde gram farklılığından dolayı fiyatın farklı olabileceğini ama kesinlikle Türkiye'nin hiçbir yerinde kilogram fiyatının 20 liranın üzerine çıkmayacağını vurgulayan Balcı, şöyle devam etti:
"Tüm Türkiye'de olduğu gibi bu 3 ilçede ve İstanbul'un tamamında ekmek kilogram fiyatı, azami 20 liranın üzerinde olmayacak. Şubat ayında, 'Ekmek fiyatı 6 lira, 7 lira, 10 lira olacak' söylentileri ve halkımızı tedirgin edecek ifadelerin gerçek olmadığını görmüş oluyoruz. Haziran ayının ortasındayız. Ekmek en ucuz temel gıda maddesi. Bunun böyle devam edebilmesi ve bu sürecin geçici olduğunu düşündüğümüzden dolayı fırıncı esnafımız gerekli hassasiyeti, fedakarlık yaparak gösteriyor.
Dolayısıyla bunun devamını sağlayabilmek için bugüne kadar ilgili bakanlıklarla sürekli diyalog halinde yapılması gerekenler yapıldı ama temmuz ayında her ne kadar, 'Gündemimizde 5 lira fiyat yok' diyorsak da eğer çalışanların ücretlerinde, yani asgari ücrette ciddi değişiklik olması, elektrik ücretlerinde artış olması durumunda ekmek üreten işletmelere bir ayrıcalık tanımak gerekiyor. Bununla ilgili bugüne kadar olduğu gibi bakanlıklarla görüşmemiz olacak."
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