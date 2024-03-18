Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Tahsili Gecikmiş Alacak Portföylerini Sattı

Yayınlanma: 18.03.2024 - 23:15

Güncelleme: 18.03.2024 - 23:15

Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 18.03.2024 tarihli Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, tahsili gecikmiş alacak portföylerinin satışı konusunda bilgi verdi. Bankanın takipteki krediler portföyünde yer alan ve 30 Ocak 2024 ile 31 Ocak 2024 tarihleri itibarıyla toplam anapara ve akdi faiz bakiyeleri sırasıyla 531.835.897,31 TL ve 532.496.820,20 TL olan alacaklarının, ilgili faizlerle birlikte, Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'ye 220.300.000,00 TL'ye ve Emir Varlık Yönetim A.Ş.'ye 219.800.000,00 TL'ye satıldığı duyurulmuştur.

Bu işlem, bankanın bilançosunu rahatlatma ve takipteki alacakların yönetimini verimlendirme adımlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Satışın detayları ve sonuçları bankanın finansal performansı üzerindeki etkileri, ilerleyen günlerde daha net bir şekilde ortaya çıkacak.