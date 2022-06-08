Türkiye ihracat iklimi endeksi mayısta geriledi

08 Haziran 2022 Çarşamba, 11:09

Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm değerler ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Endeks Mayıs'ta bir önceki aya göre düşüş gösterdi ve böylece iyileşme hızı ocak ayından beri en düşük seviyede ölçüldü.

İSO, "Türk imalatçılarının en büyük dört ihracat pazarı olan Almanya, Birleşik Krallık, ABD ve İtalya’da büyümenin hız kesmesi dikkat çekti" dedi.

S&P Global Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Son PMI verileri, Türk imalat sektörünün bazı önemli ihracat pazarlarında büyümenin yavaşladığına ilişkin endişe verici sinyaller içeriyor. Yüksek fiyat baskılarının talebi sınırlayıcı rolü göz önüne alındığında, firmaların önümüzdeki aylarda siparişleri güvence altına alabilmek için güçlü bir şekilde rekabet edebilmenin yollarını arayacakları görülüyor" dedi.

Endeks 2020 Nisan'da gördüğü veri tarihinin en düşük seviyesi olan 19.1'in ardından başladığı toparlanmayı sürdürerek Temmuz 2020'de 50 seviyesindeki eşik değerin ilk kez üzerine çıktı ve eşik değerin üzerinde kalmayı sürdürdü.