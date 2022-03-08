İSO verilerine göre, ihracat iklim endeksi yükseldi
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan, Türkiye ihracat İklimi Endeksi, şubat ayında 55.2'ye yükselerek Türk imalat ihracatçılarının talep ikliminde iyileşmeye işaret etti.
İSO verilerine göre, ocak ayında 52.3 olarak ölçülen ihracat iklimi endeksi, şubatta 55.2'ye yükselirken İSO, "Söz konusu iyileşme geçen yılın ağustos ayından beri en güçlü düzeyde gerçekleşti. Talep koşullarının şubat ayında daha hızlı güçlenmesi esas olarak Omikron varyantının birçok ana ihracat pazarında yatışmasından kaynaklandı" dedi.
IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Omikron varyantının özellikle ana ihracat pazarlarındaki etkisinin azalması, şubatta Türk imalat sanayi ihracatçılarına destek sağladı. Öte yandan, iş dünyası için yeni bir tehdit oluşturan Ukrayna savaşının uluslararası talep üzerindeki etkileri önümüzdeki dönemde görülecek" dedi.
EŞİK DEĞER İYİLEŞMEYİ İŞARET EDİYOR
Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm değerler ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.
Endeks 2020 Nisan'da gördüğü veri tarihinin en düşük seviyesi olan 19.1'in ardından başladığı toparlanmayı sürdürerek Temmuz 2020'de 50 seviyesindeki eşik değerin ilk kez üzerine çıkmış ve eşik değerin üzerinde kalmayı sürdürmüştü.
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