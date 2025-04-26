Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 2025 ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Banka net kârını geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 70 artırdı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı
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AA
Yayınlanma: 26.04.2025 - 14:23

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), 2025'in ilk çeyreğinde net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artırarak 1,8 milyar liraya çıkardı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bankanın 2025'in ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Buna göre, yılın ilk üç ayında aktif büyüklüğünü yüzde 13,3 artışla 160 milyar liraya yükselten banka, kredi hacmini yüzde 17,6 artışla 102,4 milyar liraya taşıdı. Brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 0,70 düzeyinde gerçekleşirken, ortalama öz kaynak kârlılığı yüzde 37,1 kaydedildi.

Banka, 2025'in ilk çeyreğinde net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artırarak 1,8 milyar liraya çıkardı.

 


Etiketler: #net kâr #Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası

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