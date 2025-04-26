Ziraat Bankası'nda yönetim kurulu üyeleri açıklandı
Ziraat Bankası'ndan yapılan KAP açıklamasında bankanın yönetim kurulu üyelerinin belli olduğu açıklandı.
Ziraat Bankası, 2024 yılı olağan genel kurul toplantısını yaptı.
Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası'nın olağan genel kurul toplantısında, yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlendi.
Buna göre, yönetim kuruluna Burhaneddin Tanyeri, Veysi Kaynak, Alpaslan Çakar, Fazlı Kılıç, Serdar Kılıç, Serruh Kaleli, Abdullah Erdem Cantimur ve Fatih Aydoğan seçildi.
Denetim kurulu üyeliklerine ise Prof. Dr. Yılmaz Çolak ve Yakup Tekin getirildi.
Söz konusu kurul üyeleri 3 yıllık süre için seçildi.
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