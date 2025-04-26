Ziraat Bankası'nda yönetim kurulu üyeleri açıklandı

Ziraat Bankası'ndan yapılan KAP açıklamasında bankanın yönetim kurulu üyelerinin belli olduğu açıklandı.

Ziraat Bankası'nda yönetim kurulu üyeleri açıklandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 26.04.2025 - 13:17

Ziraat Bankası, 2024 yılı olağan genel kurul toplantısını yaptı.

Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası'nın olağan genel kurul toplantısında, yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlendi.

Buna göre, yönetim kuruluna Burhaneddin Tanyeri, Veysi Kaynak, Alpaslan Çakar, Fazlı Kılıç, Serdar Kılıç, Serruh Kaleli, Abdullah Erdem Cantimur ve Fatih Aydoğan seçildi.

Denetim kurulu üyeliklerine ise Prof. Dr. Yılmaz Çolak ve Yakup Tekin getirildi.

Söz konusu kurul üyeleri 3 yıllık süre için seçildi.


Etiketler: #Ziraat Bankası #Kamuyu Aydınlatma Platformu #yönetim kurulu

İlgili Haberler

Akbank'tan ilk çeyrekte kâr açıklaması

Akbank'tan ilk çeyrekte kâr açıklaması
Bankaların mevduat faizi yarışı devam ediyor! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Bankaların mevduat faizi yarışı devam ediyor! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Merkez Bankası rezervleri 5 haftadır eriyor: İmamoğlu operasyonlarının etkisi sürüyor!

Merkez Bankası rezervleri 5 haftadır eriyor: İmamoğlu operasyonlarının etkisi sürüyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler