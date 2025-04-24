Merkez Bankası rezervleri 5 haftadır eriyor: İmamoğlu operasyonlarının etkisi sürüyor!

Yayınlanma: 24.04.2025 - 15:41

Güncelleme: 24.04.2025 - 15:41

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı son verilere göre, 18 Nisan haftasında net uluslararası rezervlerde azalma kaydedildi. Önceki hafta 38 milyar 874 milyon dolar seviyesinde olan net rezervler, 243 milyon dolarlık düşüşle 38 milyar 631 milyon dolara geriledi. Bu düşüş, 19 Mart tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonların başladığı dönemin ardından, rezervlerin her hafta azalmaya devam ettiğini gösteriyor.

REZERV VARLIKLARI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Resmi rezerv varlıkları da aynı dönemde yüzde 0,6'lık düşüşle 146,6 milyar dolar seviyesine indi. Döviz varlıkları yüzde 6,3 oranında azalarak 56,6 milyar dolara düşerken, altın rezervleri yüzde 3,5 yükselerek 82,3 milyar dolara çıktı. IMF rezerv pozisyonu ile SDR toplamı ise yüzde 1,3 artarak 7,7 milyar dolara ulaştı.

Merkez Bankası ve merkezi yönetimi kapsayan kamu sektörünün kısa vadeli döviz yükümlülükleri, aynı hafta içinde yüzde 2,1 artış göstererek 112,4 milyar dolara çıktı. Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri yüzde 2,6 artışla 57,3 milyar dolara, şarta bağlı yükümlülükler ise yüzde 1,5 yükselerek 55,1 milyar dolara ulaştı. Merkez Bankası'nın yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükleri de 19,8 milyar dolar seviyesinde kayıtlara geçti.