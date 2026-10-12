Fon soruşturmasında 'sızıntı' şüphesi: 16 günde 401 milyar liralık şüpheli çıkış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasında, Tera ve Pusula fonlarından 1-16 Eylül tarihleri arasında toplam 401 milyar 266 milyon TL’yi aşan para çıkışı yapıldığı öne sürüldü. Belirtilen tutarlarda işlem yapan 440 yatırımcının hareketleri incelemeye alınırken, savcılığın olası tedbir kararları öncesinde bilgi sızıntısı yaşanıp yaşanmadığını araştırdığı aktarıldı.

TERA FONUNDAN 335,9 MİLYAR TL ÇIKIŞ

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek’in haberine göre, soruşturma kapsamında incelenen mali verilerde eylül ayının ilk 16 günündeki yüksek tutarlı para hareketleri öne çıktı.

Paylaşılan verilere göre, 1-16 Eylül döneminde Tera fonundan 100 milyon TL ve üzerinde para çeken 168 yatırımcı tespit edildi. Bu işlemlerin toplam tutarı 335 milyar 912 milyon 421 bin 253 TL olarak hesaplandı.

Pusula fonunda ise aynı dönemde 50 milyon TL ve üzerinde çıkış yapan 272 yatırımcının işlemleri inceleniyor. Bu yatırımcıların fondan çektiği toplam tutarın 65 milyar 354 milyon 370 bin 489 TL olduğu belirtildi.

İki fonda belirlenen eşiklerin üzerinde işlem yapan 440 yatırımcının toplam para çıkışı böylece 401 milyar 266 milyon 791 bin 742 TL’ye ulaştı.

187,6 MİLYAR TL’LİK KAZANÇ İÇİN GERİ ÇAĞIRMA SÜRECİ

Fon soruşturmasında daha önce de üç ayrı fondan yüksek tutarda kazanç elde eden yatırımcılar gündeme gelmişti. Yapılan tespitlerde 214 kişi ve kurumun söz konusu fonlardan toplam 187 milyar 653 milyon TL kâr sağladığı belirlenmişti.

Bu tutarların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla geri çağrılması için süreç başlatılmıştı. Eylül ayının ilk 16 gününde yaşandığı belirtilen yüksek tutarlı para çıkışları da soruşturmanın yeni inceleme başlıkları arasına girdi.

SAVCILIK PARA HAREKETLERİNİN ZAMANLAMASINI İNCELİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, yüksek tutarlı para çıkışı yapan yatırımcıların işlemlerini ayrıntılı biçimde incelediği aktarıldı. İncelemede yalnızca çekilen paraların miktarına değil, işlemlerin hangi tarihlerde yapıldığına da odaklanılıyor.

Savcılığın, yatırımcıların soruşturma kapsamında alınabilecek olası tedbirlerden önceden haberdar olup olmadığını ve para çıkışlarının muhtemel bir bilgi sızıntısıyla bağlantı taşıyıp taşımadığını araştırdığı belirtildi.

'HABERLİ ÇIKIŞ' ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR

Soruşturmadaki başlıklardan biri de bazı yatırımcıların fonlardan önceden bilgi sahibi olarak çıkış yapmış olabileceği iddiası. Yetkili birimlerin, işlemlerin olağan piyasa koşullarında mı yapıldığını yoksa kamuoyuna henüz açıklanmamış bilgilere mi dayandığını belirlemeye çalıştığı ifade edildi.

Teknik ve mali incelemelerde önceden bilgi paylaşımına ilişkin somut delillere ulaşılması halinde soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği ve yeni tedbirlerin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan, yüksek tutarlı fon çıkışlarının tek başına hukuka aykırı işlem yapıldığı anlamına gelmediği, olası bağlantıların yürütülen incelemeler sonucunda netleşeceği belirtiliyor.