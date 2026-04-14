Türkiye'nin 78 yıllık ayakkabı devi Yeşil Kundura iflas etti

14.04.2026 10:26:00
Uzun süredir mali sıkıntılar yaşayan ve isim değişikliğine giden köklü ayakkabı markası HK Kundura için iflas kararı verildi. HK Kundura eski adıyla Yeşil Kundura olarak biliniyordu.

Türkiye'nin en köklü ayakkabı markalarından biri olan ve eski adıyla Yeşil Kundura olarak bilinen HK Kundura iflas etti.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato sürecini sonlandırarak 9 Nisan 2026 tarihinde iflas kararını resmen açıkladı. Bu kararla birlikte konkordato komiserlerinin görevleri de sona erdi.

ŞİRKET SAHİBİNİN TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Mahkeme sürecinde şirket sahibi Hüseyin Kızanlıklı'nın sunduğu talepler kabul görmedi. Şirket, temmuz ayında aldığı geçici mühlet ve ek koruma kararlarına rağmen mali darboğazı aşamadı. Ekonomim gazetesi, şirketin 2018 yılında da konkordato ilan edip süreci tamamladığını aktardı. O dönemi atlatmayı başaran firma, son krizden çıkamadı.

1948'DE TEMELLERİ ATILMIŞTI

Yeşil Kundura'nın temelleri 1948 yılında Yeşil Kardeşler tarafından küçük bir ayakkabı atölyesinde atıldı. Marka, uzun yıllar boyunca İstanbul ayakkabı perakendesinin en bilinen isimlerinden biri oldu. Özellikle Cevizlibağ'daki binasının altında yer alan büyük mağazasıyla hafızalara kazındı.

Forbes Türkiye'nin haberine göre, son yıllarda artan finansal sorunlar şirketi küçülmeye zorladı. Bu kapsamda 2025 yılında yeniden yapılanma hedefiyle şirketin unvanı HK Kundura olarak değiştirildi. Ancak atılan bu adım da 78 yıllık çınarı iflastan kurtarmaya yetmedi.

YEŞİL GYO DA İFLAS ETMİŞTİ

Şirketin yaşadığı sorunların daha geniş bir finansal tabloya işaret ettiği belirtiliyor. Aynı gruba bağlı olan Yeşil GYO'nun da geçtiğimiz ay iflas ettiği açıklanmıştı. Peş peşe gelen bu haberler, grubun içinde bulunduğu zorlu durumu gözler önüne serdi.

