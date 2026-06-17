Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu belli oldu: Devler liginde ilk 10 sil baştan

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, üretimden satışlarda 698,8 milyar TL ile TÜPRAŞ, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu unvanını korumayı sürdürdü.

2025 listesinde ilk 10 sıralamasında dikkat çeken değişiklikler yaşanırken, dört şirket ilk 10'a yükselmeyi başardı. Savunma sanayi şirketleri ASELSAN ve TUSAŞ ile Türkiye Petrolleri A.O. ve Mercedes-Benz, bu yıl ilk 10'da yer alan şirketler arasında bulundu.

TÜPRAŞ ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

İSO 500 2025 Araştırması'na göre TÜPRAŞ, 698 milyar 789 milyon 218 bin 726 TL'lik üretimden satışla listenin ilk sırasında yer aldı. Ford Otomotiv 538 milyar 267 milyon 883 bin 167 TL ile ikinci, Star Rafineri ise 327 milyar 854 milyon 252 bin 634 TL ile üçüncü sırada yer aldı.

OTOMOTİV ŞİRKETLERİ ÜST SIRALARDA

Listenin üst sıralarında otomotiv sektörü şirketlerinin ağırlığı dikkat çekti. Oyak-Renault 235 milyar 451 milyon 564 bin 919 TL ile dördüncü, Toyota Otomotiv 206 milyar 261 milyon 752 bin 184 TL ile beşinci sıraya yerleşti.

Arçelik ise 165 milyar 720 milyon 710 bin 29 TL üretimden satışla altıncı sırada yer aldı.

SAVUNMA SANAYİ ŞİRKETLERİ YÜKSELİŞTE

Savunma sanayisinde faaliyet gösteren TUSAŞ ve ASELSAN, 2025 listesinde ilk 10'a girmeyi başardı. TUSAŞ, 140 milyar 894 milyon 845 bin 580 TL ile yedinci sırada yer alırken, ASELSAN 130 milyar 249 milyon 849 bin 498 TL ile dokuzuncu sıraya yükseldi.

Türkiye Petrolleri A.O. 138 milyar 780 milyon 59 bin 253 TL ile sekizinci sırada bulunurken, Mercedes-Benz ise 126 milyar 983 milyon 846 bin 962 TL ile ilk 10'u tamamladı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 10 SANAYİ ŞİRKETİ