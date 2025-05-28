Türkiye'nin gündemi asgari ücrete ara zam: Temmuz ayında artış olacak mı?

Temmuz 2025’te milyonlarca çalışan için asgari ücret artışı yeniden gündeme geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmesini beklediklerini ancak ekonomik koşullarda değişiklik olması durumunda asgari ücrete ara zam yapılabileceğini açıkladı.

ARA ZAM İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Bakan Işıkhan, katıldığı canlı yayınında enflasyondaki iyileşmenin asgari ücrete etkisini değerlendirerek, “Enflasyonda ciddi iyileşme bekliyoruz. Ancak olumsuz bir durum olursa temmuzda ara zam gündeme gelebilir” dedi.

CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERİRSE ARA ZAM YAPILABİLİR

Geçen yıl temmuzda cumhurbaşkanı talimatıyla asgari ücret güncellenmişti. Işıkhan ihtiyaç halinde cumhurbaşkanı ve ekonomi kurmaylarının durumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda değerlendirebileceğini belirtti.

EMEKLİ MAAŞLARINDA ŞİMDİLİK DEĞİŞİKLİK YOK

Emekli maaşlarıyla ilgili herhangi bir düzenleme yapılmayacağını ifade eden Işıkhan, emeklilerin temmuzda enflasyon ve TÜFE’den kaynaklı zam farklarını alacaklarını söyledi. Kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecine odaklandıklarını da ekledi.