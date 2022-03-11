İflas eden esnafa destek olan İflas Derneği de kapandı
Ekonomik gerekçelerle iflas eden esnaflara hukuki ve manevi destek olmak amacıyla kurulan çıkan Tüm İflas Eden Mağdur Esnaf Derneği (TİEMEDER) kapandı. Kurucu Başkanı Tuncer Yıldız, bu süreçte destek görmediklerini ve artık derneği idame ettiremeyeceklerini söyledi.
Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre; bugüne dek 10 binin üzerinde iflas eden esnafa yardımcı olan Tüm İflas Eden Mağdur Esnaf Derneği (TİEMEDER) kapandı. TİEMEDER’in Kurucu Başkanı Tuncer Yıldız, gerekçe olarak şunları söyledi:
“Her gün telefonlarla boğuşa boğuşa, ‘Biz bununla uğraşamıyoruz', 'Derneğimizi kapatalım’ dedik. Çünkü bunun üzerinden gelebilecek maddi ve manevi güçte değiliz. Bu zamana kadar on binin üzerinde kişiye ulaştık. Üye olarak aldığımız insanlardan da para falan almıyoruz. Pandemiden sonra ayda 300-400 kişiye ulaşır hale geldik. Derneğimizin çalışanı olamadığı için telefonlar hep bana geliyor. Artık insanlara cevap veremez hale geldim"
Ankara'ya geldiğini ve siyasi parti yetkilileriyle de görüştüğünü bildiren Yıldız açıklamasına şöyle devam etti:
“Ne kamudan ne de siyasi partilerden destek geldi. Ankara’ya kadar her Salı geldim. Durumları anlattım ve yapacağımız şeyleri dokümanlarıyla anlattım. ‘Siz de destek olursanız, kuruluş yaparız, yer tutarız, insanlara uzaktan hem hukuki hem de manevi destek veririz’ dedim. Bir kişi bile olumlu dönüş sağlamadı. Muhalefetten birileri Ankara’ya gelin dedi. İflas edenlerin Ankara’ya gelecek gücü bile yok. ‘Yol masraflarınızı karşılayamayız’ dediler. Öyle kaldı. Bir kurumdan yardım alamadık. Kendimizin bütçesi belli. Biz de zamanında batmışız, bizim de maddi gücümüz yok. Gönlümüz her ne kadar iyi olsa da gücümüz bir yere kadar dayandı. Çaresiz kaldık."
"VATANDAŞ BUHRANDA"
Yıldız bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin arttığını daha da fazla esnafın ekonomideki olumsuzluklar nedeniyle iflas edeceğini ve kötü sonuçlar açığa çıkacağını söyledi. Yıldız sonraki süreç için değerlendirmelerine şu şekilde devam etti:
“İflaslar daha da artacak. Kimse onlara cevap vermeyecek. Biz hiç olmazsa gönüllü olarak destek olmaya çalışıyorduk. Özür dilerim ama bu insanlar intihar edecekler. Vatandaş zaten buhranda. En azından biz bu insanlara para desteği veremesek de psikolojik destek için yardımcı olmak istedik, iş bulmaları için yönlendirmek istedik. Ama maalesef destek çıkmadı. Taraftar derneği olmadığımız için aidat gibi bir şey de toplamadık. İflas eden insan derneğe ne parası verecek? Bizim kadar bağışı hak eden dernek yoktu ama olmadı. Buna rağmen yanlış anlaşılmaması için hesap bile açmadık. Birisi gelir destek olur diye bekledik olmadı. Üzgünüz. Daha kötü olacak bundan sonra ama onlara ulaşacak bir dernek de olmayacak."
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