'Türkiye' öngörüsü: Dev banka bir sonraki adımı açıkladı

23 Kasım 2021 Salı, 14:44

Unicredit ekonomistlerinin yayınladıkları bir araştırma raporuna göre, kurdaki değer kaybının Aralık’ta ya da 2022’nin başlarında TCMB’yi faiz artırmaya zorlayabileceğine dikkat çekti.

Türk lirasında likidite kısıtlamaları uygulanmasını beklediklerini ve kurdaki değer kaybının önlenmesi için ilk olarak rezervlerin kullanılabileceğini söyleyen Unicredit ekonomistleri, bu önlemlerin uzun vadede işe yaramayacağını ve eninde sonunda faiz artırımının gerekli olacağının altını çizdi.

Ekonomistler, TCMB’nin faiz indirimlerine devam etmesi durumunda likidite önlemleriyle geçici bir sıkılaşmanın daha sık görülebileceğini fakat bunun da Türk lirasındaki değer kaybının önüne geçemeyeceğini belirtti.

Unicredit ekonomistleri, Sene sonunda Dolar/TL'nin 11,9 olmasını beklediklerini belirtirken, 2022 sonunda dolar/TL'nin 14 seviyesinde olacağını tahmin ettiklerini söyledi. Unicredit Ekim ayında yayınladığı raporda 2021 sonu kur tahminini 10,5 olarak belirlerken 2022 sonu tahminini 11,8 olarak belirlemişti. Böylece banka sene sonu kur tahminini 140 kuruş artırmış oldu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDEKİ GÜNCELLEME

Unicredit, en son 22 Ekim’de yüzde 19,6 olarak belirlediği sene sonu enflasyon tahminini güncelleyerek yüzde 21,5’e çıkarırken gelecek yılın ilk yarısında Türkiye’de enflasyonun yüzde 25’e ulaşmasını beklediğini belirtti.

Unicredit, 2022 sonunda faiz oranlarının nasıl şekilleneceğinin ise siyasi olduğunu belirtirken, muhalefetin erken seçimleri kazandığı bir senaryoda faizlerin şu anki seviyelerden yüksek fakat yine de düşük kalmaya devam edeceğini beklediklerini fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken seçimleri büyük ihtimalle kabul etmeyeceğini düşündüklerini söyledi.

TCMB’nin gelecek toplantıda faiz indirim döngüsünü sonlandırabileceğine dair verdiği mesaja vurgu yapan Unicredit, daha önce yayımladığı sene sonu yüzde 14’lük faiz oranı beklentisiyle ilgili herhangi bir değişiklik duyurmayarak Aralık ayı için 100 baz puanlık faiz indirimi beklentisini korumuş oldu.