Türkiye pazarına tekrar giren Chery'den deprem bölgesine yardım TIR'ı
Türkiye pazarına tekrar giren Chery Automobile, ısıtıcı, battaniye, kışlık yorgan, içme suyu, hazır yiyecek gibi acil durum malzemeleri içeren yardım TIR'ını deprem bölgesine gönderdi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Chery, felaketten etkilenen bölgelere acil yardım sağlamak üzere harekete geçti.
Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerin ardından Chery International, sosyal sorumluluğunu aktif olarak yerine getirme vaadiyle aksiyon aldı. Chery International'ın üst düzey liderleri, Chery'nin Türkiye'deki iştirakinin çalışanlarına depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarını ivedilikle temin etmek için 100 bin dolara eşdeğer acil durum malzemeleri satın alınması ve deprem bölgesine ulaştırılması için talimatı verdi.
Chery'nin, ısıtıcı, battaniye, kışlık yorgan, içme suyu, hazır yiyecek dahil olmak üzere acil durum malzemeleri içeren yardım TIR'ı bölgeye doğru hızla yola çıktı.
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