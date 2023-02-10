Otomotiv üreticisi Toyota ve Lexus'tan 500 konteyner ev yardımı

Otomotiv gazetecesi Emre Özpeynirci Toyota ve Lexus Türkiye'nin topladığı yardımlar ile deprem bölgesine 500'e yakın konteyner ev yapılacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 16:05
Otomotiv üreticisi Toyota ve Lexus'tan 500 konteyner ev yardımı
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Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük deprem ile felaketi yaşıyor. Binlerce yurttaşın hayatını kaybettiği ve on binlerce insanın da evsiz kaldığı felaketin ardından tüm Türkiye yardım bölgeye yardım yapmak için seferber oldu.

Bu yardımlara Toyota ve Lexus Türkiye de dahil oldu. Otomotiv gazetecesi Emre Özpeynirci'nin sosyal medya hesabından aktardığına göre bu iki firma 20 milyon TL'lik yardım toplayarak AHBAP Derneği'nin konteyner ev projesine dahil oldu.

Emre Özpeynirci'nin sosyal medya paylaşımı şöyle:

''Toyota ve Lexus Türkiye'nin organize ettiği yardım kampanyası ile tüm bayiler, bayi çalışanları, ajanslarının desteğiyle 20 milyon TL toplanmış. Bu para ile Ahbap Derneği'nin Konteyner-Ev Projesi'ne dahil olunmuş ve bu sayede 500’e yakın konteyner-ev yapılacakmış.''

 

 


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